Víctimas de estafa protestan frente a los juzgados

*Ejecución de los bienes de Álvaro Montealegre Rivas fue suspendida indefinidamente

*Víctimas están desesperadas y demandan a juez que prosiga con el cumplimiento de la sentencia

*Algunos de los estafados sufren de enfermedades que no pueden curarse porque no han recuperado su dinero

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Danilo Espinoza Solís, coordinador del comité de víctimas del estafador Álvaro Montealegre Rivas, encabeza una protesta que comenzó a media mañana de este martes frente al Complejo Judicial de Managua para pedir al juez penal que cumpla con la sentencia de culpabilidad dictada el pasado 14 de julio de 2016.

Espinoza Solís es una de las víctimas de Montealegre, Hugo Paguaga Baca y Roberto Bendaña McEwan, según la sentencia. Él entregó a la empresa de maletín, con sede en Panamá, la suma de USD70,000 dólares que no ha podido recuperar desde hace cuatro años.

“Ya han pasado casi dos meses de dictada la sentencia y no se ha restituido el dinero estafado”, dijo Solís telefónicamente a Trinchera de la Noticia.

El tono del coordinador del comité es de desesperación. Algunas de las víctimas están pasando por graves momentos de salud cuya curación no pueden pagarse porque se han quedado sin dinero.

Uno de los casos es el del señor Alberto Iván Eva, quien entregó a Montealegre los ahorros de toda su vida, unos USD850,000 dólares. Eva, quien fue dueño de casi todo el valle de Ticomo y que vendió en esa cantidad de dinero.

Ahora, él se encuentra en cama y pidiendo hospedaje a sus hijos porque no tiene para mantenerse.

La prensa nacional calificó de “desgarradora” la declaración de Eva quien describió entre sollozos sus problemas de salud. Al final, se dirigió en la sala de juicios a Montealegre Rivas diciéndole: “Álvaro si aún crees en Dios, pedile perdón por haber profanado, ensuciado, enlodado, el apellido de tu padre Montealegre Callejas…recapacita, devolvele el dinero a cada uno de nosotros porque si alguna vez, alguno de nosotros muere como yo me siento mal de salud que tu castigo y pena va a ser mayor. Arrepentite hijo, todavia es tiempo”.

El caso más preocupante, agregó Solís, es el del señor Eva quien está perdiendo su segundo ojo, sin tener el dinero para atenderse sus problemas de salud.

El caso de Lau

Espinoza Solís dijo que José William Lau Gutiérrez, de 67 años, ex vicerrector de la Universidad Americana, también está muy mal de salud.

Lau les entregó USD300 mil dólares, los ahorros de su vida, con los que adquirió varios certificados en la llamada International Investment and Financial Services.

Ante el juez Octavio Rothschuh, juez del Juzgado Séptimo de Juicio de Managua, declaró en el transcurso del proceso que: “Yo definitivamente me siento mal, conmocionado… si se asociaron para hacer un tipo de cosas en una empresa que no está inscrita en el país, que es ilegal y que se ponen a ver qué hacer con personas vulnerables, como personas jubiladas; con personas que no tienen fuentes de ingresos más que sus ahorros de toda su vida, que de eso viven… yo me siento lesionado en mi patrimonio no sólo personal sino familiar también porque hay familia detrás de uno”, explicó.

Lau contó al juez, en abril pasado, lo problemas que enfrentó debido a una operación urgente hecha a su hermana mayor.

“Es grosero, es grotesco… si un grupo de personas se alían para hacer este tipo de cosas y exponer incluso a personas vulnerables que solo viven de eso, que son los ahorros de su vida, un golpe de esos no se puede reponer”, declaró.

Lau padece de glaucoma y su vista está afectada seriamente, agravado por la situación de sus ahorros. Estas enfermedades requieren de muchos recursos para poder ser atendidos.

Suegra de Callejas

Espinoza Solís dijo a Trinchera que la situación de salud de doña Alicia Rubí, suegra del ex diputado del PLI, Luis Callejas, también es difícil.

Doña Alicia y su esposo, Ramón Lovo, fueron estafados con USD112 mil dólares, divididos en tres certificados de inversión, uno por 22 mil dólares, otro por 40 mil dólares y el tercero por 50 dólares.

Dice que están sumamente preocupados por todo lo que se dice en el ambiente de que Eduardo Montealegre habría pactado para liberar a su hermano.

“Han pasado dos meses de que nos prometieron que liquidarían los bienes para devolvernos el dinero y nada”.

Solís dijo que tienen información de que a Alvaro Montealegre lo podrían sacar de la Modelo por “problemas de salud”.

Hugo Paguaga Baca ya fue puesto en condición de casa por cárcel, debido a su salud, y ahora temen que Montealegre reciba el mismo trato.