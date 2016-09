Lo anunció hace tres años y cumplió. El mejor cronista deportivo del país, Edgard Tijerino Mantilla, lanzará el próximo 23 de septiembre su más reciente libro, “Yo, vago” que es básicamente un ensayo biográfico de su prolífica vida.

Relata desde su vida infantil, sus fugas al estadio en vez de ir a la escuela, por lo que dejó un año en la primaria y dos en la secundaria. Se inspiró en el libro y sobre todo su título en una de las tantas regañadas de su padre qué le dijo: “Chavalo vago, ¿adónde creés que te llevará la vagancia?”.

En declaraciones del año 2013 dijo que “mis compañeros se acuerdan de que mi papá me subía a la tarima y me fajeaba… Yo creo que el palo hizo mucho por mí, lo que pasa es que fui demasiado problemático y en ese tiempo no había psicólogos”.

Por supuesto, esperamos el lanzamiento y leer su libro para conocer a este ejemplo del periodismo y sobre todo de la vida.

Un éxito el libro “La vida es una piñata” de Ismael Cala

Miami (PRNewswire). El “bautizo” oficial del libro “La vida es una piñata”, la más reciente obra de Ismael Cala, devino una celebración con personalidades de los medios, el mundo editorial y del entretenimiento de Estados Unidos y América Latina.

“La vida es una piñata” apareció ayer jueves en el Top10 de los libros en español en Amazon y en primer lugar en la categoría motivacional.

El autor inspiracional, conferencista y comunicador se rodeó de sus mejores amigos y colegas, en una exclusiva fiesta celebrada en Miami, en el Flamingo Theater (The Four Ambassadors Hotel).

Entre ellos estaban Bárbara Palacios (autora, conferencista, ex Miss Universo), Laura Posada (autora y activista social) y Jorge Posada (exjugador de Grandes Ligas de Béisbol), la Dra. Nancy Álvarez (psicóloga y conductora de televisión), Karla Monroig(actriz, modelo y presentadora de televisión), Armando Correa (editor de la revista “People en Español”), Eduardo Suárez (vicepresidente de Producción y Programación de CNN en Español) y Luz María Doria (escritora y productora ejecutiva de “Despierta América”).