Iberia volverá a Nicaragua “en el futuro”

Madrid

Iberia considera “muy completa” la red de destinos que ha tejido en Latinoamérica en los 70 años que han transcurrido desde su entrada en el continente y no tiene planes de ampliarla a corto plazo, aunque no lo descarta en el futuro, cuando mejore la situación del mercado.

El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, ha señalado, en una entrevista con EFE, que Iberoamérica es el principal mercado de la aerolínea, al que destina “más de la mitad de sus asientos” y sirve a 20 aeropuertos en 16 países.

Con motivo del 70 aniversario del primer vuelo de Iberia a Buenos Aires, Gallego ha destacado que Latinoamérica es un mercado donde “nos hemos desarrollado y convertido en líderes, donde hemos estado en los buenos y en los malos momentos”.

La vocación de Iberia es seguir apostando por Latinoamérica, donde espera sumar en el futuro nuevos destinos, como algunas de las ciudades secundarias más importantes o países en los que aún no está presente -Paraguay, Honduras, Nicaragua y Bolivia-.

Además de organizar distintas actividades para celebrar su trayectoria en el continente, Iberia está bautizando los nuevos aviones A330-200 que recibe este año con nombres de países y de destinos latinoamericanos y, concretamente, el 28 de septiembre llamará a uno de ellos “Iberoamérica”.

Tras recordar que la aerolínea ha recuperado ya todas sus rutas latinoamericanas que tuvo que dejar de operar por la crisis, además de añadir algún destino nuevo como Cali o Medellín (Colombia), ha explicado que, ahora mismo, la situación del mercado de esa región “no es muy boyante porque su principal economía, Brasil, no está en su mejor momento”.

Aunque Iberia siempre está analizando posibles áreas de desarrollo y tiene en cartera 4 o 5 destinos que pudieran funcionar, “a día de hoy tenemos sólo previsto el lanzamiento de la ruta a Tokio, el próximo 18 de octubre, y ninguna, a corto plazo, en Latinoamérica”, ha matizado.

Según Gallego, la situación de Latinoamérica en general este año es “difícil” porque a los problemas de sus principales economías se une un exceso de capacidad que se está produciendo en el mercado.

Se trata de un fenómeno que sucede siempre en un entorno de precios bajos del combustible y en el que “el ingreso unitario de las compañías, como reflejan sus resultados, está bajando como consecuencia de esa competencia y capacidad del mercado que, en algunos casos, es superior a la demanda”.

Iberia ha tenido que hacer un ajuste de capacidad en las rutas de Brasil -ha reducido de 11 a 7 las frecuencias a Sao Paulo y, de 7 a 5, a Río de Janeiro-, aunque Gallego está seguro de que “tan pronto se recupere el país, podremos volver a las antiguas frecuencias que realizábamos”.

No obstante, gracias a los Juegos Olímpicos de este verano en Río, la ruta ha mejorado, “lo que nos ayuda a ser más optimistas con la evolución de Brasil”.

También en Argentina, donde Iberia celebrará la próxima semana un evento conmemorativo al ser Buenos Aires su primera ruta en Latinoamérica, los cambios que se están produciendo “nos invitan a ser poco más optimistas que lo que éramos”, ha agregado.

En cuanto a Venezuela, ha apuntado que es una ruta que Iberia opera desde hace 62 años y a la que tiene cariño, por lo que “nos gustaría seguir manteniéndola”, aunque por el contexto actual del país y los fondos que tienen allí retenidos muchas aerolíneas -en el caso de Iberia en torno a 200 millones de euros- la situación se hace “muy complicada”.

Tras reducir su frecuencia de un vuelo diario a tres semanales y operar con aviones con menos asientos (A330-300), la intención de Iberia es seguir volando a Venezuela y “no nos planteamos el cierre de la ruta en el corto plazo, salvo que cambiara dramáticamente la situación”.

En Perú y en Colombia, por el contrario, la extensión del visado está estimulando la demanda y pueda ayudar a desarrollar las rutas, mientras que en Cuba, la apertura del país puede contribuir a mejorar aún más este destino que está funcionando bien.