Miles de haitianos en frontera mexicana reclaman asilo a EEUU

– Migrantes huyen de la crisis de Brasil, Venezuela y Ecuador; donde se refugiaron tras sismo de 2005, llegan a Tijuana

Por Laura Sánchez

El Universal

Tijuana, BC, septiembre 18 ().- El hotel, para ser precisos, una serie de cuartos de madera resanados con lonas a ras de calle, está repleto: 20 personas de piel color cobre ríen, gesticulan con las manos y fruncen el ceño. Su voz estruendosa resuena por todo el callejón donde está situada la posada.

En Tijuana, al norte de México, está escena se ha vuelto habitual: afrocaribeños por aquí y por allá. Un elegante francés rivaliza con el sonido de los motores averiados de la zona norte, un barrio que colinda con el muro fronterizo de Estados Unidos.

Todos los días desde hace cinco meses una marabunta de vendedores ambulantes mexicanos han acrecentado sus finanzas: pollo frito, tacos de carne asada o un boletito para una cita con migración. Tijuana es la nueva Puerto Príncipe de los haitianos exiliados, pero se hacen pasar como africanos, principalmente del Congo.

Desde el 22 de abril de 2016, más de dos mil haitianos han llegado a la ciudad norteña para cruzar a Estados Unidos. Huyen de la crisis económica de Brasil, Ecuador y Venezuela, países donde habían obtenido asilo humanitario cuando tembló.

Hace seis años a las 04:53 un terremoto que duró 38 segundos mató a más de 300 mil personas en Haití. Los que sobrevivieron acabaron hacinados en las calles de la capital, Puerto Príncipe, buscando entre los escombros agua y comida. A casi cinco mil kilómetros de distancia sus condiciones de vida, no son tan distintas.

Los que llegaron sin nada se han asentado en refugios temporales donde comparten un cuarto con otros 120 compatriotas. Los que reunieron un poco de dinero viven en cuarterías, una especie de favelas, donde pagan 600 pesos semanales por un espacio en el piso.

Esperan un boletito para obtener una cita con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y contar su historia; así podrán llegar a Florida, entre otros sitios, y reunirse con sus familias.

Fenómeno en ascenso

En abril de este año, Patrick Murphy, un sacerdote estadounidense, director de la Casa del Migrante en Tijuana, viajó a un albergue en ciudad chiapaneca de Tapachula. Recuerda que vio a mucha gente que parecía venir de África. “Qué barbaridad cuanta gente viene de allá” se angustió al pensar en las dificultades que enfrentarían en aquel refugio.

Cómo iba a imaginarlo: una semana después todos estaban llegando a Tijuana, dice el sacerdote. Recuerda la fecha exacta: el 26 de mayo por la noche llegó el primer camión. Esa semana todos los migrantes se presentaban como originarios de la República Democrática del Congo. Sin embargo, al ser interrogados parecían saber muy pocos datos de África. Trajeron dos voluntarios de Estados Unidos que hablaban francés para conocer la historia.

Cuando la tierra tembló en Haití, miles de personas recibieron asilo humanitario en países como Brasil, Venezuela y Ecuador. Los primeros años fueron empleados por empresas de construcción, más tarde la crisis económica los hizo emigrar nuevamente.

El sacerdote cuenta que las redes sociales fueron determinantes en el proceso de migración. Un primo vino a trabajar a Estados Unidos; otro amigo colgó una foto en las redes sociales en una playa de Miami, Florida. Empezaron a acogerlos y a ofrecerles trabajo y eso los animó.

La Coalición Pro Defensa del Migrante, que agrupa a cuatro albergues en Baja California, ha documentado la llegada de 500 haitianos que se presentaron como africanos y no tienen para costear un hotel. Sin embargo, al momento de arreglar la documentación para su petición de asilo humanitario, sólo cuatro personas lograron acreditar que eran originarios de El Congo y Nueva Guinea.

“Ahora cuando llegan y se presentan ‘soy de El Congo’, les decimos a manera de broma sí ¡vienes de elcongohaití!”, ríe el sacerdote. Los haitianos saben que es fácil deportarlos a su país de origen por su cercanía, en cambio si mienten, las autoridades mexicanas no gastarán en enviarlos a África. Desde mayo albergan diariamente entre 50 y 100 personas. También han detectado que la mayoría llegó de Sudamérica pagando aproximadamente dos mil dólares.