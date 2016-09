Avendaño cuenta su calvario con Montealegre

Así comenzó el litigio judicial que lleva varios años

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

Hace un mes, la Asamblea Nacional notificó al Poder Judicial que el diputado Eduardo Montealegre Rivas había perdido su escaño y con ello el fuero especial que lo protegió durante varios años de enfrentarse en los tribunales con el economista Néstor Avendaño, presidente de la consultora COPADES, en dos juicios por difamación que se ventilan en los tribunales capitalinos.

También quedó a la disposición del juez que tiene en sus manos el polémico caso de los Cenis, un juicio que involucra a decenas de personas y que lleva pendiente de solución judicial desde hace unos 15 años.

¿Cómo comenzó el conflicto judicial entre el doctor Avendaño y Montealegre? ¿En qué momento se repitió la difamación que llevó a un segundo juicio? Entrevistamos al doctor Néstor Avendaño para conocer sobre las respuestas a estas preguntas.

Pregunta. Cuando corría para alcalde de la Ciudad de Managua, Eduardo Montealegre daba entrevistas de prensa cada lunes en la casa de su movimiento político Vamos con Eduardo y en varias ocasiones se refirió a su persona. ¿Se sintió injuriado por el ex diputado Montealegre?

Respuesta. La primera vez que me injurió Eduardo Montealegre fue al escribir en diario La Prensa que mi estudio sobre las liquidaciones bancarias solicitado por la Contraloría General de la República contenía una serie de errores y que dudaba de su profesionalidad, dando a entender que mi trabajo no servía, lo cual afectó mi reputación profesional, mi capacidad profesional y mi honor. Esto tendrá que demostrarlo en los juzgados.

Siempre amparándose en su inmunidad para no dar sus explicaciones al juez, el entonces diputado Montealegre continuó injuriándome. Dijo que el juicio en el Sexto Local Penal de Managua , al que no asistió, “estaba totalmente viciado y que se trataba de una patraña política del matrimonio Ortega-Murillo”; que mi demanda era “una payasada y una patraña más, porque sabemos que entra y sale como perro por su casa, de la Secretaría del FSLN, es parte de un juego, es parte de un arreglo con el FSLN; que “obviamente (Néstor Avendaño) está siguiendo otra línea y que no ha podido averiguar de quién es la línea, pero está siguiendo la instrucción de alguien; “que le explicara a la población mis declaraciones de impuestos porque yo ganaba un millón al año”. Podríamos llenar más de una página con sus mentiras e insultos.

Las actas

Pregunta: ¿En qué momentos se cansó de escuchar sus acusaciones?

Avendaño: Después se especializó en su pretensión de difamarme con actas y créditos relacionados del Banco del Café aprobados por su Junta Directiva, de la cual fui miembro, como asesor económico, cuando esa institución financiera fue dirigida durante un año por un gerente interventor, el Lic. Carlos Matus, por lo cual todo se hacía acorde con los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y, además, todas las decisiones se aprobaban con la participación de una intendente de la SIBOIF en la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de dicho banco.

Ya cansado de sus injurias y calumnias, sin capacidad para continuar inventando, Eduardo Montealegre afirmó públicamente que ponía una lápida a mi acusación en el Juzgado Sexto Local de lo Penal de Managua.

Eduardo Montealegre usó el mecanismo sicológico de la “proyección” para defenderse, o sea, me atribuyó sus defectos que le generan angustia y ansiedad, y que no termina de aceptarlos como propios atribuyéndolos a otras personas. Por ejemplo, públicamente se conoció que él, en compañía de un pariente, fue a reunirse en la Secretaría del FSLN a espaldas de sus aliados políticos y después les pidió perdón por no haberles avisado; también se supo públicamente que la autoridad tributaria lo persiguió para que pagara los impuestos sobre su vivienda que vendió, supuestamente, por un millón de dólares a una representación diplomática acreditada en el país.

En conclusión, defendiéndose en las calles, en las rotondas, en la casa de su movimiento político y en los medios escritos, hablados y televisivos, el ciudadano Eduardo Montealegre mintió, insultó, calumnió, injurió y ahora guarda silencio. Creo que ya no tiene nada que decir, pero tendrá que retractarse ante dos jueces y responder por los daños morales y económicos que ha provocado a mi familia y a mí a lo largo de estos ocho años, ya que no puede continuar escudándose inapropiadamente con la inmunidad. Ahora es un ciudadano común.