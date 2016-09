Se extinguen los jaguares en Bosawás

No hay respuesta de MARENA

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

Debido al despale indiscriminado la especie de los jaguares están en vía de extinción en la reserva de Bosawás, según un estudio realizado por el zoológico Saint Louis y Widlife Conservation Society con el acompañamiento de las universidades de las regiones autónomas del Caribe.

La ganadería extensiva está dejando un impacto negativo en oos bosques de Nicaragua y Honduras y eso está reduciendo la conectividad de estos países, lo que está afectando a las poblaciones de jaguares en ambos países, según en el estudio, en el que colaboraron también el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, em los territorios indígenas mayagnas Sauni Bu y Kipla Saint Tasbaika.

Se ha demostrado la mortalidad de grandes jaguares en la zona de Bosawás a causa del conflicto entre los felinos y finqueros colonos, ya que los jaguares atacan a olos animales domésticos de los finqueros. Según el estudio existe una densidad de 1.5 a 3.6 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados de Bosawás.

Crece registro de empresas de transporte turístico

El año pasado el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) registró 109 empresas de transporte terrestre turístico y en lo que va del año se han registrado 99, con lo que se espera completar la meta, indicó María Stotti, la directora de desarrollo turístico de la institución rectora del turismo de Nicaragua.

Según Stotti instó a estas empresas turísticas tener en regla sus papeles, seguro, que las unidades de transporte estén en buenas condiciones para brindar un servicio seguro al turista tanto extranjero como nacional. Estas empresas prestan servicios turísticos por lo general a extranjeros que visitan San Juan del Sur, Playas Madera, Playa Gigante, Tola, Playa Colorado, Hacienda Iguana y Popoyo.

Piden licencia para vehículos livianos

El sector del transporte turístico solicitó a las autoridades de INTUR, también otorgar licencia para que los vehículos livianos o sedán, también puedan operar en el transporte terrestre de turistas y no solamente los buses y microbuses. “Muchos turistas vienen en parejas, por lo que les resultaría más económico rentar un sedán que un microbús.

Familia de René Núñez

agradece solidaridad

La familia del fallecido presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, agradeció los gestos de solidaridad y las muestras de afectos y atenciones mostradas antes y después del fallecimiento, de parte del gobierno, del pueblo nicaragüense y comunidad internacional.

Aumentaron ventas en fechas patrias

Los comerciantes y tiendas de Mercado Oriental están satisfechos por los resultados de las ventas durante las festividades patrias. Al menos unos 80 millones de córdobas generaron las ventas, un 6% más con respecto al mismo período del año pasado, dio a conocer Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de ese populoso centro de compras.

Se calcula que unas 80 mil personas visitaron este mercado en busca de uniformes escolares, zapatos y accesorios para los desfiles patrios. Por otra parte, en el Parque Nacional de Ferias se vendieron más de 1 millón de córdobas en artículos textiles y vestuarios.

Festival de teatro “Pepe Prego in Memoriam”

Hoy 19 de septiembre arranca el primer Festival de Teatro Nacional “Pepe Prego in Memoriam” organizado por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y que se prolongará hasta el 25 de septiembre, con el objetivo de promover este género cultural. “Preparamos este homenaje tomando como referencia la fecha de cumpleaños de este gran artista José Daniel Prego”, expresó Ivone García, encargada del departamento de Teatro del INC.

El festival incluye conversatorios y talleres de arte que complementarán las presentaciones artísticas de unas 12 agrupaciones en diversos escenarios de Granada y Managua. El destacado teatrista Pepe Prego falleció el año pasado, en el año 2008 recibió la Orden Independencia Cultural “Rubén Darío”, otorgada por el gobierno.

Durante su vida desarrolló una amplia labor investigativa y escenográfica, en el que destaca su contribución en la elaboración del expediente presentado a la UNESCO para que se declarara el Güegüense, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. También fue fundador del Departamento de Teatro del Ministerio de Cultura en 1979 y de la Escuela Nacional de Teatro.