Gossip: Top ten semanal (XXXIV)

Por Hamlett

Hillary Clinton, Pedro Reyes Vallejos y Eduardo Montealegre Rivas se llevaron lo peor de la cortísima semana pasada. Las razones son distintas para que este trío de políticos haya acumulado números rojos ante la opinión ciudadana.

Repasemos lo ocurrido en ese tuco de semana de apenas tres días de labor para los privados e independientes y de dos para los empleados del estado.

• 1. RUPTURA. El ex diputado suplente de Eduardo Montealegre Rivas, el político masayés Eliseo Fabio Núñez Morales, ha denunciado el nuevo pacto entre el ex Golden Boy de la política y Daniel Ortega. Ha exhibido de pie a cabezas los planes del otrora “líder” de la oposición y confirmado lo que tantas veces hemos dicho de éste. El nuevo proyecto del eduardismo es fruto de un pacto en el que éste se sacudió al MRS y a otros molestos grupúsculos a cambio de la personería jurídica. Ha disuelto la Coalición de siete grupos para quedarse solo, en primera fila, esperando lo que él cree serpa su nueva oportunidad en enero del 2017: Un diálogo con Ortega que lo coloque a él y no al PLC en la primera fila de la negociación con el FSLN.

• 2. PEDRO. Los 15 minutos de fama de Pedro Reyes Vallejos se evaporaron con rapidez. El 15 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia convirtió a Reyes Vallejos en el sustituto de Eduardo Montealegre en PLI. A 90 días del terremoto político, Reyes se quedó varado a la orilla de la calle y no arrancó. Le entregó todo el tendido electoral del PLI, desde los consejos electorales municipales y departamentales hasta los primeros y segundos miembros de las JRV al FSLN y ahora se quedó sin “gasolina”. Una comunicación del BANPRO a Reyes Vallejos lo dejó sin el préstamo para financiar su campaña electoral, sin dinero para pagar a sus proveedores, a su gente, sin fondos para seguir el tramo más intenso que arranca hoy y termina el 6 de noviembre. Triste final para un político que no pudo aprovechar su momento y se fue en bla, bla y bla.

• 3. PATRIA. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén se puso la cereza al postre: Centroamérica sigue desunida después de 196 años de vida “independiente”. Cada país celebra internamente la fiesta, no hay siquiera un pronunciamiento de los 5 mandatarios sobre la efeméride o un desfile único que habría dado aires diferentes a la fecha. En Nicaragua la celebración se volvió excluyente porque al desfile frente al presidente solo asisten colegios seleccionados por la presidencia. Los demás se quedan a dar vueltas en sus barrios o comarcas.

• 4. VÍCTIMAS. Los estafados por Alvaro Montealegre Rivas y sus socios pidieron al juzgado ejecutor de la sentencia de culpabilidad al grupo que apure la venta de los bienes para resarcir lo robado. Las víctimas temen que ocurra lo peor al menos a uno o dos de los reclamantes.

• 5. CONGRESO EEUU. A pesar de que las opiniones entendidas decían que este año no le ocurriría nada al gobierno de Daniel Ortega porque en Estados Unidos están con sus elecciones, lo cierto es que una nueva ley, al estilo Waiver, está en camino. Nos costó 20 años y cientos de millonarios de dólares sacudirnos de las confiscaciones y la nueva ley, ahora en la cocina, podría costarnos mucho más que eso.

• 6. SEPELIO. Las exequias del destacado militante sandinista Santos René Núñez Téllez trajo consigo dos reflexiones: Una sobre la calidad y personalidad que debe tener un militante o un cuadro del FSLN, y la otra, sobre la necesidad de una figura de alto calibre para dirigir el poder legislativo. La Asamblea Nacional no está para improvisaciones como las que el Ejecutivo ha hecho en el gobierno y cuyo laboratorio de experimentación ha sido costoso para los contribuyentes.

• 7. ENCUESTA. M&R se ha quedado con la exclusividad de las encuestas políticas. No hay otro palo en que ahorcarse porque CID Gallup y Borge y Asociados no tienen “patrocinadores”. Creo que eso lo entienden. La dicotomía de los nicaragüenses confesando sus miserias y temores siguen sin tener una aparente relación con sus opiniones políticas. O sea, los encuestados son muy sinceros cuando se les pregunta sobre su situación y extraordinariamente extraños cuando hablan de política. Aún así, Ortega sigue punteando y detrás marcha el PLC a una importante distancia.

• 8. ECONOMÍA. El costo de la canasta básica sigue arriba de los C$12,660 córdobas, mientras los precios internacionales e internos de la producción agropecuaria siguen bajando. Hay incertidumbre y temor en el campo, a pesar del buen invierno hasta el momento. La industria textil muestra un descenso, así como otras actividades económicas.

• 9. ACCIDENTALIDAD. El 2016 marcará un récord en muertes causados por accidentes de tránsito, según las proyecciones de las autoridades. Ninguna fórmula ensayada ha frenado la mortandad, ni siquiera las costosas multas. El problema se ha vuelto una epidemia nacional, es decir, un problema de salud que debe combatirse con todas las posibilidades del estado. No hay otra manera.

• 10. HILLARY. La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, sufrió otro traspié que ya se refleja en las encuestas (con un dramático empate con Donald Trump) a causa de una bronquitis que la obligó a dejar sus actividades por unas 24 horas. Su descenso ha sido paulatino en las últimas semanas lo que acerca el peor de los horrores para EEUU y el mundo entero: ¡Donald presidente!