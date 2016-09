CENIDH pide investigar asesinato de sandinista

Es el tercer caso en un año

Violencia alcanza a dos zonas de la RAAN

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, pidió a las autoridades policiales “investigar a fondo” el asesinato del técnico de ruta del FSLN en Siuna, Ezequiel Vivas Leiva, ocurrido el pasado fin de semana.

Las informaciones extraoficiales dicen que una agrupación armada, integrada por tres o cuatro desconocidos, llegó hasta la vivienda del miembro del partido FSLN y se lo llevó a la fuerza. Posteriormente se escucharon detonaciones de armas.

La esposa de Vivas Leiva dijo que no conoce a los hombres que mataron a su marido, quien inicialmente decidió no entregarse, pero los sujetos derribaron las puertas de la casa. Los tres dijeron que buscaban armas y al no encontrarlas se lo llevaron.

Núñez de Escorcia dijo que las autoridades deben “investigar el caso para conocer los móviles del crimen”.

“El CENIDH condena esta muerte y pedimos que se investigue porque la sociedad no puede quedarse” sin que se conozcan las causas.

En 2014, otro miembro del FSLN, y fiscal de ruta, Nicolás Cruz Manzanarez, de 52 años, fue asesinado en Coperna, Siuna, por armados desconocidos. “El gobierno jamás dijo media palabra de este caso”, indicó la presidenta del CENIDH.

En 2015, en los incidentes de violencia ocurridos en Waspan, Puerto Cabezas, fue muerto un miembro de la Juventud Sandinista, José Albino Martínez “y tampoco se realizó ninguna investigación. Engañaron a la familia… porque jamás investigaron”, dijo Núñez de Escorcia.