El “pactazo” que puso alfombra roja al continuismo de Ortega

*Las reformas constitucionales de 2013 y 2014 sentaron las bases para que el FSLN de Ortega gane las elecciones de noviembre próximo con tan solo un voto de ventaja

*Ex diputados de la bancada del PLI se lavan las manos y dicen que ellos protestaron en su momento

*Si fue un “pecado” poner un piso al triunfo en las elecciones presidenciales, ¿cómo calificar la eliminación de todos los candados?

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

“Nosotros protestamos, nosotros votamos en contra”, afirmó el exdiputado del MRS, Enrique Sáenz, cuando se le preguntó por la responsabilidad de la bancada del PLI en las reformas constitucionales del año 2013-2014 en las que, el oficialismo eliminó todos los candados establecidos en las reformas del 2000, y que han sido satanizadas por más de 15 años como el resultado de “un pacto maligno”.

Sáenz se refiere a que la bancada de 25 diputados que lideraba Eduardo Montealegre votó en contra de la ley 854, ley de reformas a la Constitución Política, en 2013 en la votación general, mientras que se retiraron del plenario en la votación en lo particular.

En la segunda vuelta de aprobación de la ley de reformas, como lo establece la misma carta magna, la bancada PLI-MRS ni siquiera se presentó al plenario, dejaron que la aplanadora de más de 60 votos del sandinismo sentenciara a su favor un paquete de cambios necesarios en los que iba envuelta el ansiado fin del FSLN por liberar de cualquier candado la construcción de una presidencia de la república conformada por Ortega y su esposa.

El nuevo artículo 146 de la Constitución establece que: “La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realiza mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”.

En palabras sencillas, el presidente Daniel Ortega ya solo necesita ganar con un voto de diferencia por encima de su rival. No requiere de alcanzar la mitad de los sufragios depositados o de un mínimo del 40%, ni siquiera de tener una establecida diferencia electoral sobre el segundo lugar.

La mayoría relativa se define como el “grupo de votos del mismo signo que representa el porcentaje mayor de los votos emitidos en una votación sin llegar a la mayoría absoluta” o bien “el mayor número de votos sin importar el porcentaje obtenido”.

El profesor Saénz, en declaraciones al programa “Diálogos del Mediodía” de Radio El Pensamiento no explicó porque se retiraron de los debates sobre la reforma constitucional, tanto en lo general como en lo particular, sin presentar una resistencia hasta el final.

El 29 de enero de 2014, el plenario de la Asamblea Nacional concluyó la aprobación en segunda legislatura del Proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política, con una votación en lo particular de 65 votos a favor y 2 en contra.

La discusión en su segunda legislatura de las modificaciones a la carta magna inició el 28 de enero con su aprobación en lo general (64 a favor y 25 en contra) y en lo particular hasta el artículo 27 (64 votos).

Desde el primer día de la discusión los miembros de la Bancada de la Alianza Liberal Independiente (PLI) se retiraron una vez que votaron en contra, al segundo día no estuvieron presentes en la votación legislativa.

En este proceso, se reformaron en la carta magna 41 artículos, seis derogaciones, 11 modificaciones de carácter general y se reformaron cuatro artículos de disposiciones de aplicación (artos 46, 47, 48 y 49).

Críticas externas

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEP, publicó meses después un informe titulado: “El cambio de las reglas del juego democrático en Nicaragua” en el que hacen tímidas críticas a la reforma constitucional y apenas destacan el hecho de que ahora los partidos podrán ganar la presidencia sin un solo candado a cumplir.

“Las justificaciones explícitas de la reforma de la Carta Magna giran en torno a cuatro ejes argumentales: a) la incorporación de los límites de Nicaragua en el mar Caribe; b) el fortalecimiento institucional con la participación protagónica de la persona, la familia y la comunidad; c) la institucionalización del modelo de gobierno de democracia directa inspirado en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias; y d) el fortalecimiento del sistema jurídico nacional”, indica el informe.

“La reforma propone “institucionalizar el modelo de gobierno” que se auto reconoce como de alianza, diálogo y consenso con empresarios y trabajadores (art. 98 y 101), pero mantiene formalmente el sistema de partidos políticos (art. 5.2) condicionando su reconocimiento a su participación en procesos electorales. Aunque en la exposición de motivos la propuesta original era que los tres actores asumieran una “responsabilidad compartida” por los resultados de los acuerdos de la alianza, finalmente ésta no se llegó a concretar. De ser así, se hubiera generado una superposición entre la responsabilidad pública y la privada.

“La reforma elimina (no deroga) los límites a la reelección presidencial despejando el camino para la reelección sucesiva e indefinida (art. 147)…”, agrega el “estudio estratégico”.

Ya está hecho

Esta reforma manda a la historia el llamado “pacto” entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán y restituye, casi en su totalidad, la Constitución Política del año 1987, que establecía como ahora que no hay restricciones para ganar la presidencia, salvo conseguir un voto más.

De hecho, los cambios ya habían sido derogados mediante sentencias de la Corte Suprema de Justicia del ocho de octubre del año 2007 y del 19 de noviembre del año 2012.