Renuncia Pedro Reyes a la candidatura del PLI

*Reyes Vallejos confirma su salida de la campaña electoral

*Mantiene el control del PLI hasta 2019

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Un desconocido convencional del PLI, José del Carmen Alvarado, estaría asumiendo la candidatura presidencial de este partido, según lo anunció Pedro Reyes Vallejos, quien estará declinando su nominación, la tarde de este lunes, ante el Comité Ejecutivo Nacional.

En declaraciones a la prensa nacional, Reyes Vallejos adelantó su renuncia a la candidatura no así a la presidencia del PLI, la que tiene asegurada por mandato de la convención de su partido hasta el año 2009.

“Yo hoy comunicaré al Comité Ejecutivo Nacional que estoy sumamente agradecido por la decisión que se hizo a mi persona y que declino a mi candidatura al cargo de candidato presidencial. En primer lugar, porque quiero a mi partido y en segundo lugar porque tengo un concepto de Patria muy elevado en mi corazón, para los cargos públicos no son más importantes que el honor de la persona”, afirmó el político.

“Mi renuncia es irrevocable y lo hago por el bien de Nicaragua”, declaró al Canal 12.

La suspensión de un crédito por casi un millón de dólares que había tramitado con el Banpro -para financiar la campaña electoral- y una creciente rebelión en el seno del PLI, encabezada por el abogado Venancio Berríos, parecen haber sido las causas visibles para la declinación “voluntaria” de Reyes Vallejos.

El histriónico político no explicó las razones de fondo para su retiro ni cómo escogieron a alguien, mucho más desconocido que Reyes Vallejos para encabezar la fórmula presidencial.

Precisamente, Reyes se quejó de que el PLI no tiene fondos y que el financiamiento solicitado a un banco se cayó. En esta misma situación se encuentra su proyecto de vender “bonos solidarios” para financiar las actividades de la campaña electoral.

La campaña del candidato presidencial Pedro Reyes Vallejos, presidente del PLI, ha sufrido un fuerte golpe con la cancelación de un préstamo ante el Banpro de casi un millón de dólares para financiar sus gastos.

El pasado 13 de septiembre se conoció que el banco le envió una carta en que le dicen que “el departamento de análisis, ha procedido con la revisión de varias encuestas realizadas por distintas empresas encuestadoras, por lo que se han proyectado distintos escenarios sobre los posibles resultados electorales y los mismos reflejan que la alianza política que usted representa tiene una intención de votos menor al cuatro por ciento (4%) requisito indispensable establecido en la ley 331 Ley Electoral en su artículo 99 del capítulo IV del Financiamiento de la Campaña Electoral para obtener reembolsos por gastos de campaña electoral”.

Agrega la misiva, publicada el 14 de septiembre en campos pagados en los diarios capitalinos que “Debido a lo anterior y en base a la cláusula segunda del contrato de crédito suscrito con su representada, en la cual establece la suspensión de los desembolsos a criterio del Banco, hemos decidido no desembolsar el monto del crédito por existir riesgo de pago, en virtud a que la fuente de pago es incierta”.

La carta del Banpro no tiene precedentes en la historia electoral del país ya que, normalmente, los créditos han sido soportados por proyecciones electorales que asignaban a los partidos ciertas posibilidades.