¡Esos semáforos!

No estamos diciendo nada nuevo, pero definitivamente que los tales “semáforos inteligentes” son una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos de este país y sobre todo de Managua. Si no es porque hay agentes de policía de tránsito dando vía en muchos puntos de la capital, el caos sería peor. Uno de los puntos críticos, y sobre todo en la hora “pico” de las 6 de la tarde es el semáforo del hotel Seminole, donde se arma una de san quintín, y ya no digamos con el peligro permanente del tenamaste que no lo han mandado a quitar. Es lo que era la base del antiguo semáforo. Tiene razón el chele Grigsby.

Alegrón de burro

Otro de los puntos que se arma el relajo es entre Monte de los Olivos y la pizza Valentis.También antes de las 6 p.m. había un “pegón” terrible ayer tarde. De repente muchos de los conductores que estábamos en la larga fila, escuchamos una sirena de una patrulla policial. Pensamos que llegaba para agilizar el tráfico. Pero… era para dar vía a que pasara una pequeña caravana de un alto funcionario del Estado. ¡Ni modo!

Impresionante

El llamado que ayer hizo Ana Margarita Ortiz Gurdián, directora ejecutiva de la Fundación Ortiz Gurdián al invitar a que todo el que pueda participe en la carrera caminata Juntos por la Cura que se realizará el próximo domingo 16 de octubre en Managua. Se trata de la sexta edición de este evento que es para recaudar fondos para la Fundación Ortiz Gurdián que atiende a mujeres de escasos recursos que padecen de cáncer de seno en el país. El por qué de este objetivo es porque doña Patricia Gurdián de Ortiz, madre de Ana Margarita, es paciente de cáncer. Ella lo tuvo primeramente hace 20 años, superó este mal, y recientemente le ha vuelto. Su hija no pudo contener la emoción ayer ante periodistas, patrocinadores de la carrera, colaboradores de su organización y del Banpro, al decir que para ella, su mamá “es mi héroe”, la que le da fuerza, y aunque está en tratamiento la quisiera tener junto a ella, porque “mi madre es como mi sol”.

A cualquiera le toca

Ana Margarita, tiene 36 años, casada, madre de tres hijos, por lo que insistió que toda mujer debe practicarse el autoexamen de mama, porque todas están expuestas a padecer este cáncer, que no sólo afecta a la paciente, sino a toda la familia, como es el caso de los Ortiz-Gurdián. Dijo que el 16 de octubre hay que participar, caminando, o bien en bicicleta, como sea, en familia para apoyar esa causa, que según datos internacionales dados a conocer por el director ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, una de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de seno, y una de cada 25 fallecen por esta causa.

Nos unimos a esta causa

Todos los años, Trinchera de la Noticia ha apoyado este evento de la Fundación Ortiz Gurdián. Ayer lo reiteramos en dicha conferencia de prensa, de continuar contribuyendo desde nuestra trinchera diaria. Hay diversas maneras de hacerlo. Las pacientes de esta enfermedad necesitan desde la atención médica, los medicamentos, apoyo moral, sicológico. Ojalá que el próximo 16 de octubre sean muchos más de los 9 mil participantes de año pasado, que se sumen a la carrera caminata de los 6 kilómetros. Los que deseen participar pueden hacerlo en los walmart, y en las sucursales de Banpro. Como dice el refrán: Hoy por ti, mañana por mí.

BAC|Credomatic promueve buenos hábitos financieros

En el marco de la Semana Nacional de la Responsabilidad Social Corporativa, BAC|Credomatic en alianza con la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) e ICCO Cooperación, impartió una charla sobre educación financiera.

La charla se desarrolló con el objetivo de fortalecer capacidades y brindar herramientas básicas para el manejo responsable de las finanzas personales. A la misma, asistieron colaboradores de pequeñas y medianas empresas, estudiantes, organismos no gubernamentales y personas naturales.

“BAC|Credomatic es una empresa que practica y contribuye al fortalecimiento de la Responsabilidad Social Corporativa en Nicaragua. Nuestro compromiso con la educación financiera es el eje fundamental de nuestra estrategia, y es por tal razón, que desarrollamos talleres para adultos, programas para niños, información virtual y fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa como valor agregado a nuestros productos”, agregó Alba Aguirre, Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de BAC|Credomatic.

Pasos claves para las finanzas personales

Durante la charla se abordó la importancia de planificar, presupuestar, ahorrar y usar de forma responsable el crédito. Así como tomar decisiones acertadas para desarrollar un mejor rendimiento de los ingresos.

Desde su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, BAC|Credomatic promueve la educación financiera para la vida, con miras a una sociedad más informada, consciente y próspera.