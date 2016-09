PLC rechaza propuesta de sancionar a Nicaragua

*El líder del PLC dice que los pobres serían los únicos afectados si paralizan los préstamos y ayudas

* Alemán dice que “a Ortega se bota con una montaña de votos verdaderamente”

* Critica el “pactazo” de 2013-2014 que desapareció los candados para la elección presidencial

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

El expresidente Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista, demandó una pública a la bancada “opositora” del PLI que “ha ocultado al pueblo de Nicaragua los alcances de una parte de las reformas constitucionales” aprobadas entre 2013 y 2014.

Consultado acerca del reportaje publicado ayer por Trinchera de la Noticia, Alemán respondió que “es una vergüenza y una traición al pueblo opositor de Nicaragua que la bancada del PLI haya ocultado que el Frente Sandinista haya quedado suelto, sin amarres mínimos, para ganar las elecciones”.

El exmandatario se refiere a que en estas elecciones, Ortega o cualquiera otro de los candidatos podrá ganar los comicios presidenciales con tan solo sacar un voto o más en relación al segundo lugar.

“Vean, a mi se me ha acusado de haber pactado en 2000 por haber promovido una reforma constitucional que obligaba a sacar un mínimo del 40% de los votos nacionales para ganar la presidencia de la república”, dijo

“Entonces, se preguntó, ¿cómo le llamamos a la reforma, aprobada con la participación de la bancada de Eduardo Montealegre, que permitirá a Daniel Ortega ganar sin un piso electoral?”.

Rechazo a ley contra Nicaragua

El ex-presidente se opuso calificando de “perjudicial para el pueblo y para los empresarios de Nicaragua”, la pretensión de un grupo de legisladores de Estados Unidos de sancionar al país, con una ley que frenaría los préstamos de las instituciones financieras internacionales y condicionaría la ayuda oficial de Estados Unidos porque -el orteguismo- sacó del juego electoral a la alianza PLI-MRS.

“Las sanciones significarían cero préstamos al sector privado, cero exportaciones e importaciones, volvemos a los años 80. Toda solución a los problemas políticos lo debemos hacer nosotros a través de la unidad y no a través de que vengan a inmiscuirse, como quieren ahora con esa ley “Nicaragua Act”, dijo el político liberal

“A Ortega se bota con una montaña de votos verdaderamente”, enfatizó.

“Estoy en contra porqué sé a quién perjudicaría esta medida, por ejemplo a los maniceros, si no hay certificación de Estados Unidos, qué van hacer con las miles y miles de manzanas que están en Occidente, adónde van a vender, claramente se quedarían con pérdidas, ¿dónde obtendrían financiamiento, de dónde se importarían las maquinarias que necesita Nicaragua, nos sucedería los mismo que en los años 80”, externó el líder liberal.

“Ahora pregúntense qué estarían diciendo de mi si yo hubiese acordado semejante barbaridad”, apuntó.

En nada perjudica al orteguismo

El único perjudicado sería el sector privado, el sector público y al orteguismo en nada lo perjudica, “no hay Estado que quiebre no va a perjudicar a Daniel Ortega y el orteguismo, va a perjudicar a los productores y la pueblo de Nicaragua”, reiteró Alemán Lacayo.

En torno a la preocupación expresada por Estados Unidos respecto a los vínculos estrecho, incluso militares entre Rusia y Nicaragua, el líder liberal manifestó que esas son cosas de periódicos, “siempre Nicaragua, desde los 80, ha tenido el apoyo de miles de millones de dólares en armamento y entrenamiento de Rusia. Ya Rusia dejó de ser la potencia mundial, que fue en los tiempos de los 80”, apuntó sobre el tema.

El líder no debe ser soberbio

“Muchos representantes de partidos se molestan de mi liderazgo porque creen que salir en los periódicos y en la televisión los hace líderes. El papel de un líder es dirigir es como el faro en un puerto que señala al barco cómo llegar a puerto seguro sin tener un solo encallamiento, así son los líderes, pero aquel líder que envidia, que es soberbio, que es prepotente, deja de serlo”, dijo Alemán.

“En Nicaragua se ha demostrado que el liberalismo ha sobrevivido más de 150 años con los distintos altibajos, ahorita por la famosa división creada en el 2001, y por el ingrato cuyo nombre no quiero ni mencionar junto con su acólito que después fue su ministro de Hacienda, causaron la división del liberalismo. Pero tenemos obligación de unir el liberalismo”.

“El bipartidismo ya ha existido en Nicaragua como en Estados Unidos, demócratas y republicanos, aquí habían conservadores y liberales, timbucos y “calandracas, “si analizás la historia de Nicaragua no ha habido más de dos partidos”, apuntó el exmandatario.

Llama a su consuegro a la unidad

Arnoldo Alemán hizo un llamado a su consuegro, el empresario radial y ex-candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla, a unirse al PLC.

“Le digo a mi consuegro que no llore, que vea cómo cuida a su familia y nos unamos nuevamente”.

Sobre la renuncia de Pedro Reyes a su candidatura presidencial por el PLI, Alemán le hizo un llamado a “unirse al verdadero liberalismo como es el PLC”.

“Dentro de la institución del PLC veo muy motivada la campaña electoral llevamos la mejor fórmula como es Maximino Rodríguez y Martha McCoy y en cada departamento van excelentes personas para llevarse la diputación correspondiente. La verdadera encuesta va a ser el 6 de noviembre, acordate que el voto es secreto, hay que ir a votar masivamente, locos y necios son aquéllos que llaman a la abstención o votar nulo, debe ser un voto masivo”, insistió.

Debilidad en los fiscales

“Fuera del PLC, los restantes partidos políticos participantes en la contienda electoral no podrán reunir a los 13 mil fiscales propietarios que pide la ley Electoral, lo que abre una fisura para el fraude electoral”, expresó el líder liberal.

“A esta situación se suma la errada concesión que hizo Pedro Reyes, presidente y candidato presidencial del PLI, de ceder al FSLN el 50% de la presidencia de las juntas receptoras de votos y el 50% de los primeros miembros”, manifestó.