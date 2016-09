Un avío y dos mandados…

¿Por qué no? El viaje del asesor económico presidencial Bayardo Arce Castaño a España, en misión oficial. Si bien Arce viaje constantemente a la madre patria, no sería extraño que en la misión asignada esta vez –reunirse con empresarios y gobierno—aproveche para algún tipo de “lobby” respecto a la situación que se ha presentado con la aprobación de la cámara baja de la Nica Act. Arce, desde los años 80, fue quien manejó las relaciones internacionales del FSLN con los europeos, con la social democracia a través de la Internacional Socialista (IS).

Veremos qué pasa en Colombia

Mientras en Nicaragua estamos a las puertas –ojalá que no—que nuevamente leyes estadounidenses castiguen a este país— al pueblo diríamos—en Colombia se firma la paz para poner fin a un conflicto armado de 52 años. Ojalá que de verdad sea una realidad.

Accidentes no se detienen

Realmente que no hay manera de parar los accidentes de tránsito en el país. De todos los puntos del país se reportan choques, atropellos, etc. Las altas multas, los controles de los agentes de tránsito, parecen no tener efectos en este mal que sigue cobrando vidas por doquier.

Celebraciones de San Miguel Arcángel

Masaya estará de fiesta el 29 de septiembre.. En Managua, en la parroquia San Miguel Arcángel (Las Brisas) habrá misas a las 7 am. y a las 5 p.m., esta última será celebrada por el Cardenal Leopoldo J. Brenes. En Catedral, a las 4:30 se rezará la coronilla a San Miguel, a continuación la procesión en los predios de Catedral y la santa misa.

Falleció doña Gloria de Bendaña

El pasado domingo 25 de septiembre falleció la señora Gloria de Bendaña entre la consternación de su familia y amistades. Nuestro pésame a sus hijos, nietos y resto de la familia. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso.

ANF promovió charla “Familia: reconcíliate y sanarás”

American Nicaraguan Foundation (ANF) organizó el pasado viernes 23 de septiembre un desayuno-charla sobre dicho tema a cargo del Padre Joselito Ramírez. Basado en su principal principio: Dios, ANF congregó no sólo a personal que colabora en esta noble labor en el país, sino personas de distintos sectores. ANF, organización sin fines de lucro tabaja en Nicaragua en favor de sectores vulnerables en las áreas de educación,salud, vivienda, alimentos, artículos escolares, equipos médicos, etc. desde su fundación en 1992. En el evento presidido por su Director Ejecutivo Rafael Sánchez Serrano, estuvo presente el representante de Food for the poor, una de las organizaciones donantes de ANF. El padre Joselito insistió en su charla en que el perdón es la clave para la reconocilación de la familia, de la sociedad y de la nación.