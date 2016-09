Gobierno toma en silencio las primeras medidas

*Preocupación generalizada en el sector privado porque recibirían el primer impacto de la Ley Nica si es sancionada por Obama

*La pelota está en la cancha del gobierno de Ortega que ha pedido “que no panda el cúnico”

*Analistas apuntan a que la ley mina el poder del sandinismo y obliga a revisar el futuro político del país

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

La palabra del día es “temor”, entendida como la evolución inmediata a la de “preocupación” que fue usada la semana pasada cuando se conoció la sorprendente decisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos aprobando en un tiempo récord la ley nica o Nica Act.

Los empresarios han concluido que el primer y principal golpe que daría la ley, si es que es aprobada por el Senado y sancionada por el presidente Barack Obama es contra este sector. Una caída en la inversión pública, en las inversiones extranjeras, una disminución del gasto público y el temor en las redes comerciales y financieras haría aumentar el desempleo, el flujo de dinero en las calles y aumentaría el subempleo, entre otras consecuencias.

La sola aprobación de la ley en la cámara baja ha tenido como efecto inmediato el congelamiento de los proyectos de inversión de muchas alcaldías y de programas de gobierno. Trinchera de la Noticia supo que el Ejecutivo ordenó a Hacienda paralizar las obras en la tubería y las que acaban de comenzar a ser ejecutadas mientras se aclara la situación.

La administración sandinista está en proceso de definir qué proyectos continuarán y cuáles no, aunque muchas obras ya están financiadas en el presupuesto de la república del 2016. Aún con las reformas al presupuesto ya aprobadas por la Asamblea Nacional, el gobierno decidió ser “prudente” y desacelerar las inversiones que están en proceso, dijo nuestra fuente.

Esperanzados en Obama

Las sanciones financieras contra Nicaragua, contenidas en el aún proyecto de ley conocido como Nica Act, fue calificado de absurdo por el presidente de la junta directiva del Grupo Invercasa, Raúl Amador. “Es absurdo que el presidente Obama que levantó el embargo a Cuba, venga a firmar otro embargo, esta vez financiero, contra Nicaragua”, señaló.

“Es un absurdo o es una doble moral, tenemos que tratar de identificarlo”, dijo.

“Lo más importante aquí en Nicaragua es la innovación y creatividad que está teniendo el sector privado para poder exportar productos que generen riqueza a los pequeños y medianos productores participando en la cadena de valor, no va a poder el Nica Act detener el proceso de inversión que impulsan los nicaragüenses”, dijo Amador.

El empresario mostró su esperanza de que la ley no se concretice y que no llegue a su proceso final.

“Falta su discusión en el Senado y falta que lo firme Obama”, indicó.

Gobierno debe hacer su parte

Más comedido, circunspecto y cauto se mostró el exministro de Hacienda Mario Arana, quien dijo que hay que ponerle atención a la crisis. “Hay que ver realmente cómo se desarrolla ese proceso, es temprano, pero no es una noticia buena ni positiva para Nicaragua. De aprobarse la ley estadounidense podría trastocar el buen ambiente de la macroeconomía del país”, apuntó.

“No queremos que enturbie el ambiente que tiene que ver con el estímulo a la inversión y el crecimiento en este país. Este país necesita mucha más inversión, es importante ponerle atención. Esto se puede solucionar a través de negociaciones, probablemente sea el gobierno el que debe buscar una solución”, señaló.

“Que no panda el cúnico”, dice Arce

Para el gobierno de Nicaragua esta una medida “agresiva, injerencista, violatoria del Derecho Internacional”, según declaraciones de Bayardo Arce Arce, asesor económico y financiero de la presidencia.

“Cuando termine todo este proceso, cuando veamos qué implica, podemos decir: tuvo este efecto o puede tener este efecto. Como dice Chespirito (qepd), ¡Que no panda el cúnico!”, señaló Arce.

“No voy a hablar de nada hipotético, esperemos que termine todo este proceso”, insistió Arce a la prensa.

La reacción de Arce, con la frase del famoso Chespirito fue cuando los periodistas le pidieron comentarios sobre la preocupación del sector empresarial.

Arce consideró que los congresistas estadounidenses que promueven la ley interfieren en los asuntos de la política interna de Nicaragua.

El funcionario manifestó que el pueblo de Nicaragua es quien debe tomar su decisión electoral sin presiones externas o internas.

No hay que tomarlo a la ligera

El gobierno norteamericano tiene tal poder de veto, “que con solo una llamada del ministro de Hacienda de Estados Unidos o del Secretario de Estado al presidente del Banco Mundial o la Directora del Fondo Monetario Internacional, se puede engavetar cualquier programa para cualquier país del mundo que quiera, se engavetan y se encuentran los pretextos para que la cosa no avance”, comentó el ex-Canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, quien dice que trabajó 28 años en el Banco Mundial, y en esa experiencia apoya su aseveración.