Brenes: “Siempre habrá formas de salir adelante”

*Líder de los católicos nicaragüenses no tiene muchas esperanzas de que la ley sea frenada

*No explicó su sugerencia al gobierno, pero dice que es momento de buscar alternativas

*Ganaderos de Nicaragua sumamente preocupados por posibles efectos de la ley en el campo

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

Aunque dijo que no es estadista ni experto en cuestiones de manejo del gobierno, de la cosa pública, el Cardenal Leopoldo Brenes, como buen pastor de la grey católica y del bien común, recomendó al gobierno de Daniel Ortega, preparar una Plan B, en caso que el gobierno de Estados Unidos apruebe las sanciones de bloqueo financiero internacional.

Manifestando el mismo sentido común del resto de empresarios y sectores que se mirarían perjudicados por el NICA Act, el Cardenal Brenes, tuvo esperanza que, en el proceso de aprobación de la ley, la cuestión se podría solucionar y no concretarse, o al menos sufrir un impasse.

“En primer lugar tiene que pasar por el Congreso y luego aprobarla el Presidente. Ellos tienen toda la libertad de decidir, de aprobar leyes, pero luego pasa un período de purificación hasta llegar al Presidente”, dijo el Cardenal Brenes

Sin embargo, no hay duda que de aprobarse afectaría tantos proyectos que organismos internacionales financian en Nicaragua, verdaderamente afectaría mucho. “Bueno, siempre habrá formas de salir adelante y el gobierno, si se aprueba esto, tiene el desafío de impulsar un plan B. Yo no soy experto en gobernación, pero se tiene que buscar un plan B para seguir trabajando por la población”, reiteró el líder de la Iglesia Católica.

Sobre en qué consistiría ese plan B, el Cardenal se limitó a decir a los periodistas, “propónganselo ustedes”.

FAGANIC teme a efectos de Nica Act

Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, FAGANIC, expresó las preocupaciones del sector por el efecto en la economía del país de aplicarse la ley Nica Act.

“Es preocupante porque significa que es de interés de Estados Unidos”, comentó Vargas a la prensa nacional.

“No solo afecta al sector ganadero, lo primero que se verá afectado es la infraestructura rural, la electrificación rural, salud y educación, entre otras”, dijo.

“Si, creemos es de preocuparse” agregando que “la obligación (del gobierno) es (convocar) a un diálogo nacional. Después de las elecciones hay que sentarnos a resolver la parte política del país”.

El dirigente ganado consideró que “es difícil rectificar lo que está hecho”, pero “no podemos vivir del pasado”.

“Debemos ver de ahora en adelante lo que debemos hacer para tener una sociedad con democracia participativa”, indicó Vargas.

“Resolver las causas que llevaron a la (aprobación de la) ley de ahora en adelante es preguntarnos qué debemos hacer para que Nicaragua no se vea afectada por esta iniciativa”.

La posición del Departamento de Estado

Juan Gómez, subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, había advertido que las relaciones entre Managua y Washington estaban “en un momento crítico”, y dijo que a Estados Unidos “le preocupan” las acciones del gobierno de Ortega “para restringir la realización de elecciones libres y justas y desmantelar instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes”.

“El Frente Sandinista de Liberación Nacional”, continuó Gómez, “ha utilizado los mecanismos del Gobierno, el sistema judicial, la manipulación política y la intimidación para eliminar el sistema de controles y contrapesos necesario para que exista una democracia vibrante que funciona”. El gobierno de Nicaragua reaccionó con un escueto comunicado enviado a los medios y corresponsales extranjeros.