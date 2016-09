¿Estamos o no preparados?

Los dos sismos más intensos ayer por la mañana que “sacudieron” una buena parte del país—incluyendo por supuesto a Managua—pusieron en evidencia los planes de evacuación en instituciones públicas y privadas. Muchos reportes indican que en varios eventos importantes que se desarrollaban en la capital, no sonaron las alarmas… Fue hasta que muchos gritaron “temblor”, que se comenzaron a activar algunos planes. La realidad es que aún no nos “acostumbramos” que vivimos en un país y en una capital altamente sísmica. Es lógico, ¿quién se quiere acostumbrar a este jamaqueo constante?

¡Aquí se necesita la grúa!

Casi a diario escuchamos los reportes de la policía de tránsito sobre los accidentes que no se detienen, ni en Managua, ni en el interior del país. Las mayores causas, exceso de velocidad, irrespeto a las señales en carreteras sobre todo; conducir en estado de ebriedad. Por supuesto que esto tiene consecuencias fatales: muchos muertos. Pero hay un aspecto en Managua, que no entendemos por qué no lo solucionan. Los estacionamientos a doble vía en calles transitadas por autobuses y todo tipo de vehículos. Dos ejemplos; frente donde fue el Cine Salinas, y la calle que va desde el Registro Público hacia el norte en la colonia Centroamérica-Altamira D´Este. ¿Quién puede hacer algo?

Honestidad

Anteayer escuchamos el testimonio de un ciudadano de apellido Zavala quien llamó al programa de Omar García en radio La Primerísima para comentar sobre la comparecencia este día del conocido hombre de radio Conrado Pineda. Nos gustó que Pineda no oculta que trabajó en Estación X –propiedad de la familia Somoza– en los años 70. Lo decimos porque son tantos los que quieren ocultar pasajes de su vida familiar o bien profesional. El punto es que además, la persona que llamó fue para reconocer que él siendo sandinista, el presidente Arnoldo Alemán le ayudó para una operación que debió practicarse a mediados de los años 90, y la cual tenía un costo de 10 mil dólares. Agradecido por el gesto del entonces mandatario y de las gestiones de los periodistas fallecidos William Ramírez y Carlos Guadamuz. Si en este país todos fuésemos agradecidos, Nicaragua sería otra.

Fiesta de San Miguel Arcángel

Hoy es la fiesta de San Miguel Arcángel. Felicitamos a quienes están celebrando su onomástico y cumpleaños, en especial al Cardenal Miguel Obando y Bravo; Carlos Miguel Alemán Cardenal; Miguel Bolaños Garay; el Obispo Miguel Mántica.

En Catedral de Managua, se celebran misas a las 7 am., 12 m., y a las 4:30 p.m. Se rezará la coronilla, a continuación la procesión y la Santa Misa. La procesión dentro de los predios de Catedral se caracteriza porque la imagen es cargada por mujeres.

En la Parroquia San Miguel Arcángel, Managua, habrá misa solemne a las 5 p.m. que será celebrada por el Cardenal Leopoldo J. Brenes, Arzobispo de Managua.