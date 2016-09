Muere Simón Peres, el último líder ‘histórico’ de Israel

Jerusalén

El cerebro de Simón Peres, la parte más elogiada y activa de su cuerpo, ha sido finalmente su talón de Aquiles. El que fuera presidente, jefe de Gobierno, titular de todos los ministerios posibles y líder laborista de Israel ha fallecido esta madrugada a los 93 años tras padecer un masivo derrame cerebral hace dos semanas.

Su hijo Jemi ha sido el encargado de anunciar su muerte recordando sus más de 70 años en el servicio público: “Nos despedimos hoy con gran dolor de nuestro querido padre, el noveno presidente de Israel, Shimón Peres. Nuestro padre era uno de los fundadores de Israel, sirvió a su pueblo con lealtad antes de la creación del Estado y una vez creado desde su primer momento hasta el último”. Su doctor personal y yerno, Rafi Valden, ha agradecido las muestras de apoyo de todo el pueblo israelí y de dirigentes mundiales revelando emocionado la llamada telefónica del presidente estadounidense, Barak Obama.

El Premio Nobel de la Paz (1994) -junto a Isaac Rabin y el líder palestino, Yasir Arafat por los Acuerdos de Oslo- fue diputado durante más de 40 años, así como miembro de doce gobiernos (dos de ellos como primer ministro).

Resumir la vida de Peres es recorrer la historia del país que ayudó a construir desde sus inicios. El joven pastor de ovejas que soñaba ser poeta será enterrado como uno de los estadistas más importantes de Israel. Su mejor embajador en el mundo.

“El deterioro de su situación ha sido dramático y esta vez parece que no habrá milagro”, informaba anoche uno de los numerosos periodistas locales enviados al Hospital Tel Hashomer, cerca de Tel Aviv, haciendo alusión a la longevidad y férrea salud del considerado último líder “histórico” israelí.

Desde el pasado 13 de septiembre, Peres se encontraba en coma inducido y bajo respiración artificial. El anuncio de una cierta mejora alimentó esperanzas, pero la profundidad del daño cerebral y la avanzada edad han colapsado todos sus sistemas convirtiendo su última batalla en estéril.

“Ha luchado de forma heroica hasta la última gota de sangre”, nos dice uno de sus allegados que, junto a la familia, fue llamado esta tarde de urgencia al hospital para despedirse. “Le hemos prometido preservar su enorme legado”, dicen en su entorno.

Al frente del Centro Peres por la Paz- creado para fomentar la convivencia entre judíos y árabes- el nonagenario dirigente trabajó hasta el último momento.

Horas antes de ser hospitalizado, grabó un clip en Facebook para alentar la compra de productos israelíes y dio una charla a jóvenes emprendedores. Con ‘selfie’ incluido ya que para todos los israelíes-más allá de las diferencias ideológicas- Peres era un monumento histórico. Dirigentes, artistas, empresarios, deportistas, periodistas, escritores, jerarcas religiosos judíos, musulmanes y cristianos, comparten el lamento en los micrófonos y las redes sociales.

El presidente Reuven Rivlin, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder laborista Isaac Herzog se despiden con emocionadas palabras al tiempo que numerosos dirigentes mundiales envían mensajes de condolencia y admiración por el viejo “Shimon”.

“¿Descansar? ¿Vacaciones? Me aburriría ¿Para qué? Yo no puedo vivir sin trabajary hacer posible mi visión de futuro. No me gusta perder tiempo”, respondía a este periodista en una entrevista en sus últimos días como noveno presidente de Israel.