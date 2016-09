Gossip: Especulemos

Por Hamlett

 A sabiendas de que no le gusta al Papa Francisco es tiempo de especular, más que de reflexionar. Tiempo para hacer escenarios, el deporte que algunos practican con bolas de trapo y guantes de lona. Pero hay que hacerlo de forma un tanto irresponsable, es decir, tocar los extremos y sacar brillo a lo que se pueda. ¿Por qué si se supone ahora debemos ser puntuales y certeros? Sencillo, porque ya todos se equivocaron creyendo que este año no pasaría ninguna ley en el Congreso de Estados Unidos y ahora solo queda esperar lo que ocurra en el Senado y en el despacho oval.

 ¡Qué tragedia! El país está en manos de Washington, en una sola movida, el gobierno de Daniel Ortega se volvió intrascendente para decidir el futuro de esta ley. Por eso les digo, mientras tengamos tiempo, especulemos.

 El Papa dijo el pasado fin de semana que “el periodismo no puede convertirse en un arma de destrucción de personas o pueblos, o alimentar miedos” y que “el periodismo sea un instrumento de construcción, un factor del bien común, un acelerador de procesos de reconciliación”.

 Con todo respeto vamos a salirnos de esta regla en la que creo firmemente.

 Todo indica que el Senado ratificará la ley anti nicaragüense, tienen dos semanas para hacerlo porque el 7 de octubre se van de vacaciones y algunos de sus miembros solo volverán a limpiar sus escritorios. El 87 por ciento de los escaños van a elecciones y como el tema de Nicaragua no es, realmente, relevante, el trámite será usado para uniones o desuniones internas más que para abrir un debate sobre qué hacer con el régimen de Daniel Ortega.

¿Y si no la aprueba?

 La única sorpresa aquí sería que el Senado no la aprobara y la dejara pendiente para enero del 2017. Como bien se ha explicado en otras ocasiones, muchas de las decisiones que toman los congresistas y los senadores son en realidad recomendaciones o peticiones de sus colegas y de sus asistentes. A Managua llegó hace algunos meses, el asistente de Ileana Ros-Lehtinen, acompañado de los asistentes de otros congresistas, sesionaron durante dos días en la capital, elaborando el informe que le mandarían a la diputada de la Florida y a otros.

 En otras palabras, parte de la ley fue hecha en Managua, en base a testimonios y opiniones recogidas en el terreno, en las barbas del presidente Ortega y de su aparato de inteligencia. La otra parte fue hecha en Washington y Miami hasta donde viajaron algunos de los promotores del nuevo embargo económico.

 Si la pelota pasa a la cancha del presidente Barack Obama hay “vida” para el régimen sandinista. Primero, en la era de Obama fueron levantados los dos embargos político-económicos más importantes de la historia del siglo XX: los de Irán y Cuba.

 El primer mandatario afroamericano de la historia de Estados Unidos dejará el Salón Oval llevando en su pecho el haber sido el abanderado del anti embargo. ¿Será congruente con su legado si deja uno nuevo? Los embargos se hacen para que duren por un largo tiempo, aunque hasta ahora no probaron su eficacia política: el régimen de los Ayatolas iraníes sigue intacto y los hermanos Castro siguen mandando en Cuba.

La Casa Blanca

 Si Obama firma el embargo significa que Daniel Ortega está peor de lo que imaginamos en los círculos del poder político de EEUU. El excanciller Francisco Aguirre tiene la razón, Daniel no tiene amigos en Washington. No es que alguna vez haya tenido muchos, pero, los pocos que tenía ya no tienen el valor de hablar por él o se hartaron de sus barbaridades.

 El gobierno estadounidense ha sido benévolo con Nicaragua y Ortega le correspondió apoyando sus políticas hacia Centroamérica, aunque su discurso siga siendo ofensivo. Obama no debería tener razones para firmar la ley, excepto compartir, como ya lo dijeron los subsecretarios de estado González y Palmieri, las preocupaciones por el estado de la democracia en Nicaragua.

 Pero, nada le impide a Obama dejarle un fuerte recado a Ortega, poner fecha al fin del segundo período de Daniel en el poder, porque difícilmente escapará, el país, a los efectos del nuevo embargo económico.

Los cambios

 Palmieri y González abrieron una ventanita al líder sandinista y lo instaron a que “haga algo”. ¿Qué podría ser eso? Cambios en la política interna es lo que quiere Ileana Ros-Lehtinen y muchos otros en Washington, hacer retroceder a Ortega y obligarlo a que ponga fin a su dictadura personal.

 Obama podría estar de acuerdo con eso, aunque no parece coherente con el legado que quiere dejar.

 De repente el general Humberto Ortega está tratando de ganar imagen y ponerle una escalera a su hermano, aunque el remedio parece ser peor que la enfermedad. Dijo que había que dialogar con “las masas que han protestado frente al CSE”. ¿Y quiénes son esas? Obviamente no hablaba de los Rejudin, sino del MRS y de los eduardistas.

 Y aunque suene a absurdo, es Humberto Ortega el que propone a su hermano reconciliarse con el MRS y satisfacer a Eduardo Montealegre dándoles el espacio que les quitó en el último año a punta de ganarse la enemistad de los políticos de Washington.

 Repito, como diría el narrador de ESPN, Ernesto Jerez, parece que “no es por allí”.