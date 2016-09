Colombia mantiene rechazo a la sentencia

Gobierno de Santos reitera que defenderá la “integridad” de su territorio en el Caribe

Resumen de agencias/Trinchera de la Noticia

Bogotá. El gobierno colombiano aseguró “seguirá defendiendo la integridad” del archipiélago de San Andrés y Providencia y sus derechos en el mar Caribe al referirse a los argumentos presentados esta semana por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó en un comunicado que el documento presentado por Nicaragua corresponde con “los plazos establecidos por la Corte Internacional de Justicia para el proceso que comenzó en 2013”, que vencieron este miércoles, es decir que no hay novedad alguna en el trámite.

“Se trata de un documento que desarrolla una de las dos pretensiones contenidas en la demanda presentada por Nicaragua. Sobre la otra pretensión, la Corte decidió que no tenía competencia en razón a las excepciones preliminares presentadas por Colombia”, agregó la cancillería.

Ese documento, presentado por el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, solicita la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, argumento rechazado por Colombia.

En una declaración posterior, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, destacó que Nicaragua “había solicitado un régimen compartido en la zona” mientras la CIJ tomaba una decisión.

“La Corte le contestó que no asumía esa competencia. Quedó reducida a un solo punto que es el de la delimitación más allá de las 200 millas”, agregó.

Para Colombia, la plataforma del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana” que se extiende hacia el noroeste y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas.

En noviembre de 2012 la CIJ había redefinido la frontera marítima entre ambos países, un fallo que Colombia considera inaplicable porque los límites del país solo pueden ser modificados con autorización del Congreso, lo que no ha ocurrido en este caso.

Tras la argumentación presentada por Nicaragua por el caso de la plataforma continental extendida, Colombia tiene tiempo para presentar una “contramemoria o libro blanco”, agregó Holguín.

La petición nicaragüense

El representante nicaragüense Carlos Arguello entregó esta semana sus argumentos por escrito en el caso en el que se enfrenta con Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por el contencioso limítrofe en el mar Caribe.

En la memoria, presentada por el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, Nicaragua solicita la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, con base en el Derecho Internacional Público, indicó el Gobierno en un comunicado.

Managua considera demostrado que el margen continental de Nicaragua se extiende más allá de las 200 millas náuticas y pidió a la CIJ, además, indicar los derechos y deberes de los dos Estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta que se delimite con precisión la línea de frontera.

El pasado 17 de marzo, la CIJ rechazó las objeciones presentadas por Colombia y se declaró competente para juzgar esta demanda de Nicaragua además de otra del 26 de noviembre de 2013.

Managua demandó entonces a Bogotá para pedir al alto tribunal de la ONU que declare que Colombia viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.

En noviembre de 2012 el alto tribunal de la ONU había remodelado la frontera marítima entre ambos países.