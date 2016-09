Himno de Nicaragua resonó en escuelas de Costa Rica

San José. La polémica generada en redes sociales porque en algunos centros educativos de San José se cantaría el Himno Nacional de Nicaragua no fue impedimento para que algunos centros educativos optaran por hacer sonar este himno.

En el Liceo Luis Dobles Segreda, en La Sabana, se decidió cerrar el mes de la Independencia con la entonación del Himno del país vecino, pero no solamente de esta nación, sino que se abarcó el canto de los cinco himnos centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

A eso de las 7:30 a.m., arrancó la ceremonia para conmemorar los 195 años de vida independiente de los pueblos centroamericanos.

Primero entró el Pabellón Nacional y luego se cantó el Himno Nacional de Costa Rica. Posteriormente, cinco estudiantes del centro educativo ingresaron a la tarima principal con las banderas de los países centroamericanos.

En el momento en que los iban llamando por país, se escuchaba el Himno Nacional: comenzando por Guatemala, luego por El Salvador, Honduras y finalizando con Nicaragua.

La celebración del cierre de festejos patrios también coincide con el Día de Juan Rafael Mora Porras, expresidente de la República y héroe nacional durante la campaña de 1856.

Iván Ceciliano, director de este centro educativo, explicó que la celebración se ha realizado desde años atrás y que tomó mayor apogeo cuando en la Asamblea Legislativa se declaró al 30 de setiembre como el Día de Juanito Mora.



“Hacemos el acto cívico para conmemorar el cierre de las fiestas patrias, primero con el ingreso de la bandera de nuestro país y luego de las banderas de otros países escuchando sus himnos.

odo esto en función de lo que representa (Juanito) Mora y sus luchas durante su época”, señaló.

Elvis Mora, profesor de español y encargado del acto cívico, dijo que al recordar a Juanito Mora, se recuerda la lucha de los centroamericanos durante la campaña de 1856.

“La guerra de 1856 que fue liderada por Mora Porras no fue una guerra costarricense nada más, fuimos todos los centroamericanos que lucharon en esa época y fue Mora Porras quien llevó la batuta”, señaló.

Las celebraciones se extenderán durante el resto de este viernes.



San José. Alumnos de centros educativos de la capital de Costa Rica cantaron este viernes el himno de Nicaragua, siguiendo una polémica directriz del Gobierno costarricense que instó entonarlo en las escuelas este viernes, en el marco de la celebración del aniversario de la independencia de Centroamérica.

Una directriz de la dirección regional del Ministerio de Educación para San José Oeste ordenó a los centros educativos entonar el himno hoy, en el cierre del mes de la independencia, y promover actividades relacionadas a la cultura nicaragüense como una forma de fomentar la interculturalidad, la hermandad y la tolerancia.

La medida desató una gran polémica en el país e incluso en redes sociales y prensa la gente emitió críticas con tintes xenofóbicos y discriminatorios.

El canto del himno nicaragüense se realizó este viernes con calma y respeto en las escuelas del oeste de San José, en cuyas comunidades vive un alto porcentaje de familias de padres nicaragüenses que migraron a Costa Rica en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

En la escuela Finca La Caja, en la localidad de Pavas, el 15 % de los estudiantes es nicaragüense y el 65 % es hijo de padres nicaragüenses, dijo a periodistas el director de la institución, Miguel Aguilar.

La Sala Constitucional recibió ocho recursos de amparo en contra de esta iniciativa, pero todos fueron rechazados por los magistrados.

Ningún alumno estaba obligado a cantar el himno, aclaró el Ministerio de Educación.

Himno sonó en barrios josefinos

San José. A las 10:20 a.m., los niños y niñas de la escuela Rincón Grande de Pavas cantaron sin ningún problema el Himno de Costa Rica y, quienes así lo desearon, el de Nicaragua.

Allí, todos firmes, con sus manos a los lados para entonar los himnos.

Ninguno estuvo obligado, pues se trataba de un acto voluntario, recordaron en el acto cívico.

De acuerdo con Hazel Aguilar, facilitadora curricular de Estudios Sociales, también hay estudiantes de origen colombiano y venezolano.

Para ellos, no hay polémica, pues, según explicó Aguilar, todos los 12 de octubre se celebra el Día del Encuentro de culturas mediante la realización de estands con información, comida y tradiciones de países como Nicaragua.

Por existir una directriz de la Dirección Regional Oeste del Ministerio de Educación Pública (MEP), acataron entonar el Himno de Nicaragua en el acto cívico de esta mañana, donde se recuerda la muerte de los próceres de la patria, así como el cierre del mes cívico.

“Aquí han estado tranquilos los niños con ese tema, los docentes lo han manejado bien y se ha tratado de no incentivar la xenofobia, pues aquí hay mucho niño migrante, mucho niño nicaragüense”, subrayó Aguilar.

La entonación del Himno de Nicaragua en centros educativos donde hay población de ese país no cayó nada bien a muchos costarricenses.

Incluso, crearon un perfil en Facebook donde invitaban a los padres y madres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela como un acto de protesta.

La circular emitida por esta regional comprendía los circuitos 01, 02, 03, 04 y 05 de San José oeste.