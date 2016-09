La hermosa lección de Gabriela Delgado

*”Me gustaría cantar mucho el Himno de Nicaragua”, dijo la estudiante costarricense

San José.

Gabriela Delgado tiene 9 años de edad y en su escuela, Daniel Oduber en Pavas, ella no tuvo ningún problema en preguntarle, durante el desarrollo del acto cívico, al director que en qué momento cantarían el Himno de Nicaragua.

En el gimnasio donde se realizaba el acto, muchos mostraron una reacción al lindo gesto de la niña.

on su hoja en mano, Gabriela no dudó en cantar el himno del país hermano.

Ser costarricense no le impidió cantar y respetar a quienes lo hicieron.

Ella es costarricense y vive en Pavas.



Pero, ¿qué sintió Gabriela al cantar el Himno de Nicaragua?“Me sentí bien. Me gustaría cantar mucho eso (este himno). No tengo ningún problema en cantarlo”, expresó sin soltar la hoja con la letra del himno.Delgado expresó que tiene muchos compañeritos nicaragüenses y con ellos “me siento feliz”.“Me gusta cuando ellos me ayudan, yo ayudarles a ellos”, dijo la menor.Incluso, la hoja que le entregaron en su escuela la coloreó con celeste.Gabriela está dispuesta a cantar sin ningún problema cualquier otro himno de América Latina.“Sí por supuesto”, respondió de forma contundente.Y es que esta niña convive a diario con niños nicaragüenses, o bien con aquellos que uno de sus padres es oriundo de este país.Francisco Corella, director de este centro educativo, destacó que en 2015, un 44 % de estudiantes era de origen nicaragüense.Además, explicó que para el 2016 ese porcentaje aumentó a 66 %.Por tal motivo, en esta escuela es algo natural entonar este himno o realizar ferias que incluyen comidas y bailes típicos de este país.Corella indicó que el haber entregado una copia de este himno se dio por petición de muchos padres y madres, quienes expresaron que querían cantarlo, pero no se lo sabían.“La idea de todo esto es generar una cultura de respeto y tolerancia entre los niños y también entre los miembros de la comunidad”, destacó.Asimismo, buscan fomentar el arraigo de los menores nicaragüenses hacia su país de origen; hecho que no tuvo oposición de ningún padre de familia.Este centro educativo también recibe a estudiantes de origen venezolano, colombiano, estadounidense, incluso, hasta hay un italiano.La entonación del Himno de Nicaragua se efectuó este 30 de setiembre en escuelas de la Dirección regional de San José oeste, que cuentan con significativa población estudiantil de este país.Francisco Corella, director de la escuela, indicó que un 66 % de la población total es de origen nicaragüense.

Niños dan gran lección entonando Himno de Nicaragua

Mientras los adultos discuten por si se debe o no entonar el Himno de Nicaragua en los centros educativos, un grupo de niños de la escuela Linda Vista en Ciudad Quesada de San Carlos dieron una lección y un verdadero ejemplo al dedicar unos minutos este jueves para cantarlo, dejando de lado los comentarios y opiniones de “los grandes”.

23 niños de cuarto grado dijeron “¡Sí aceptamos!” a la propuesta de la maestra Dorla Baldí, quien decidió festejar a los estudiantes nicaragüenses la independencia de su país.

El miércoles anterior ella les comentó a los niños sobre la actividad que quería hacer y todos estuvieron de acuerdo e incluso, mostraron interés en conocer las banderas e himnos de otros países.

“Sentí que mi labor no es en vano. Puedo decir, con gran orgullo, que he cumplido. Mis estudiantes tienen el sentido de respeto y aprecio por sus compañeros nicaragüenses y por el resto de culturas en todo el mundo. La labor de un docente es, ante todo, humanitaria y carismática. Valores primordiales, la igualdad, el amor y respeto al prójimo. Así se educa y se forman los futuros adultos de mi patria, Costa Rica”, escribió la maestra en su perfil de Facebook.

Rafael Ángel Salas, director del centro educativo, dijo que esos actos los consideran de hermandad, unión y para resaltar valores culturales, que mucho se han perdido en la sociedad.

“Valores que nos integren más. Les dieron la banderita, cantaron el himno y sobre todo compartieron el amor de la patria donde nacieron, lógicamente hay recuerdos, cultura, que hace que las personas se arraiguen a su patria y que por diferentes circunstancias como la económica tienen que llegar a Costa Rica a iniciar un proyecto de vida”, dijo el director.

El canto al Himno Nacional de Nicaragua se volvió un tema polémico luego de que una dirección del Ministerio de Educación Pública (MEP) girara una directriz en la cual indicaba que todos los centros educativos del país debían entonarlo este 30 de setiembre, como cierre del mes cívico.

Muchos padres de familia no estuvieron de acuerdo con la directriz e incluso varios usuarios en redes sociales mostraron su malestar por la iniciativa. Posteriormente, Sonia Martha Mora -ministra de la cartera- dijo que la circular estaba confusa y que lo que se pretendía era permitir que los estudiantes nicaragüenses de algunas zonas, pudieran entonar el himno sin ningún problema.