Normalidad y participación en el plebiscito colombiano

*Más de 34 millones de colombianos están llamados a las urnas para aprobar o no el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC-EP

Bogotá.

Los colegios electorales, dispuestos en toda Colombia, abrieron sus puertas este domingo para acoger el plebiscito en el que los ciudadanos votarán en favor o en contra del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Cerca de las 08H00 local (13H00 GMT) se dio inicio en Colombia a las primeras elecciones en paz tras más de medio siglo de conflicto armado y social. Se espera que el proceso se extienda hasta las 16H00 local, momento en el cual comenzará el cierre de las mesas.

Para estos comicios están convocados 34 millones 985 mil colombianos y fueron habilitadas 81 mil 925 mesas electorales, distribuidas en 11 mil 34 puestos de votación en toda Colombia que serán conducidos por 83 mil 581 jurados de votación.



“¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” será la pregunta que los colombianos deberán responder con Sí o No.

¿Qué pasa si gana el Sí?

Según el analista político Juan Carlos Palou, de ganar el Sí, se abriría una etapa beneficiosa para Colombia, pues se darían pasos para superar un conflicto armado que supera los 50 años en la región.

Asimismo, el sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano asegura que, de se aprobado el acuerdo, las FARC-EP tendrían que acelerar el proceso de pasar de una organización armada a un partido político, trabajar en los puntos del acuerdo de paz y vigilar que el Gobierno respete cada uno de los puntos del documento.

¿Qué pasa si gana el No?

Palou sostuvo que de triunfar la opción del no el proceso de paz iniciado entre el Gobierno y las FARC-EP terminaría y no habría ninguna posibilidad de renegociar los acuerdos y reiniciar el proceso de paz, y añadió que las conversaciones de paz en La Habana fue un proceso muy desgastante para las partes.

Molano destacó que de llegar a ganar el “No” se paralizaría el proceso de paz y la derecha colombiana presionaría al Gobierno a renegociar el acuerdo de paz bajo otras condiciones.

En contexto

El Gobierno de Colombia y las FARC- EP firmaron el 26 de septiembre el Acuerdo final de Paz para terminar la confrontación armada de 52 años de antigüedad, que dejó 220 mil muertos y millones de desplazados.

El 24 de agosto de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP anunciaron el acuerdo final de paz. El documento pasó a manos del Congreso de Colombia el 25 de agosto.