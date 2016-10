Trump: 20 años sin pagar impuestos al Tío Sam

*Donald Trump podría haber eludido impuestos desde 1995, según NYT

*El medio reveló una investigación de los movimientos financieros del magnate en los últimos 18 años.

Washington.

El candidato a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, había manifestado una pérdida de 916 millones de dólares en sus declaraciones de renta, lo que, afirma ‘The New York Times’, le habría permitido evitar pagar impuestos legalmente durante dos décadas.

El ‘Times’ consultó expertos fiscales quienes confirmaron que los beneficios fiscales de los que se beneficiaba Trump correspondían a una “mala gestión financiera de los tres casinos de Atlantic City en 1990, su incursión nefasta en el negocio de las aerolíneas y su compra inoportuna de la Plaza en Manhattan”.

El equipo de campaña del republicano respondió con un comunicado de prensa en el que, según el diario, “ni confirma, ni se desmiente la información”. “Trump es un hombre de negocios altamente cualificado cuya responsabilidad fiduciaria con sus negocios, su familia y sus empleados requiere de él que no pague más impuestos que los legalmente requeridos”, manifiesta el documento.

Por su parte, Hillary Clinton no tardó en retwitear el informe del NYT desde su cuenta oficial.

La discusión sobre el tema ya se había dado en el marco del primer debate presidencial, cuando la candidata demócrata Hillary Clinton señaló que posiblemente Trump se negaba a publicar sus declaraciones de impuestos porque evadía los impuestos federales. Sin embargo, Trump no lo negó.