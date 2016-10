¡Ojo con el Vice!

Por Peter R Bernal*

Tirios y troyanos describen al gobernador republicano de Indiana, Mike Pence, y al senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, candidatos a la vice presidencia de los Estados Unidos de América (EE.UU.), como dos experimentados y distinguidos servidores públicos, que han aportado mucho a sus partidos políticos y al país. Ambos se enfrentarán en un sugestivo y revelador debate el martes 4 de octubre, en las instalaciones de la Universidad de Longwood, en Farmville, Virginia.

Este intercambio de ideas y programas a ejecutar no tendrá los 80 millones de telespectadores que disfrutaron la semana pasada, el primer debate presidencial de los candidatos o sea Hillary Clinton vs Donald J. Trump, pero les aseguro que tendrá muchas luces y pocas sombras. El mismo será moderado por Elaine Quijano, presentadora de la cadena CBS News, y según lo convenido, tendrá nueve segmentos de 10 minutos. La periodista hará las preguntas y los candidatos tendrán dos minutos para formular sus puntos de vista.

Es prudente reflexionar en la hoja de vida y la experiencia de estos dos sazonados políticos estadounidenses. El senador Tim Kaine, es un abogado graduado de la Universidad de Harvard, economista, demócrata progresista, con una extensa faena ejecutiva y legislativa, pues fue alcalde (Richmond, Va.), gobernador y ahora senador federal por el estado de Virginia.

El gobernador Mike Pence es también abogado, graduado de la Universidad de Indiana, representante federal por 12 años y tiene tres años sirviendo como primer ejecutivo en su estado natal de Indiana. Se le conoce por su disciplina y organización, fue líder de la minoría republicana en el 2006, conservador en temas fiscales y sociales. La nominación de estos “vices” fue bien acogida en ambos partidos y en los círculos de opinión y del poder político en Washington.

Recordemos brevemente parte de la historia de algunos de los 47 vicepresidentes que se han elegido desde John Adams, hasta Joseph Biden, los que hasta las elecciones del año 1800 eran seleccionados por obtener el segundo lugar en las elecciones presidenciales por voto electoral. Ahora debido a la duodécima enmienda, van en la boleta como llave. Tiene varias funciones, como la de asumir la presidencia en caso de muerte, por juicio político o destitución del primer mandatario. Además, es el presidente del senado federal o la cámara alta, compuesta por 100 miembros, y a veces le toca desempatar alguna ley que necesite el voto número 101. El resto de sus obligaciones se las asigna el presidente. ¡Así de sencillo!

Hasta el momento nueve vicepresidentes se han convertido en presidentes, ocho por fallecimiento y el noveno fue el caso del congresista de Michigan, Gerald R. Ford, quien asumió la vice presidencia en 1973, sustituyendo al dimitente Spiro Agnew. Posteriormente el 9 de agosto del 1974 se convierte en presidente por la renuncia de Richard M. Nixon. Subsiguientemente el presidente Ford nombra como su vicepresidente, al ex gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, con la confirmación de ambas cámaras legislativas. ¡Ojo con el Vice!

Para muchos este debate vice presidencial no será trascendental, pero podemos reflexionar en uno que recuerdo como si fuera hoy. Fue entre los ex senadores Lloyd Bentsen de Texas y Dan Quayle de Indiana, celebrado el 5 de octubre de 1988, en Omaha, Nebraska, donde se acuñó la famosa frase “Senador, usted no es Jack Kennedy”. La contienda presidencial ese año era entre el vicepresidente republicano George H.W. Bush y el gobernador demócrata de Massachusetts, Michael Dukakis, para remplazar al popular Ronald W. Reagan, después de ocho años en La Casa Blanca. La campaña estaba al rojo vivo y en ese momento faltando 30 días para las elecciones, los sondeos pronosticaban un empate técnico entre Dukakis y Bush.

Los temas en contra del candidato Quayle eran, entre otros, su falta de experiencia legislativa y sus calificaciones académicas, factores que favorecían al tejano Bentsen. Los expertos en estos temas vieron ganar el debate fácilmente a Bentsen y muchos politólogos opinaban que el partido demócrata debería haber seleccionado a Bentsen, como su candidato presidencial. Pero no todo es color de rosa, pues la secuela de este debate vicepresidencial paradójicamente ayudo más a Bush que a Dukakis. Los republicanos se alzaron con el triunfo con 426 votos electorales de los 538 en juego, contra 112 que obtuvieron los demócratas y por siete millones en el voto popular. ¿Qué tal?

Aterrizando de nuevo en el debate vice presidencial entre Kaine y Pence, este les aseguro, que no se parecerá en nada, al de Quayle vs. Bentsen. Pero les anuncio, que a lo largo de los 90 minutos percibiremos de estos experimentados candidatos a la segunda posición más importante del país, respuestas astutas, coherentes y moderados, sobre todo con mucho sentido común, aunque diferentes cuando según su filosofía, detallen que futuro desean -políticamente hablando- para los ciudadanos de los EE.UU., para los próximos cuatro años.

El filósofo griego Aristóteles, nos dejó esta cita que nos puede ayudar a reflexionar sobre el tema: “No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”.

¡Suena la campana!

*El autor es consultor internacional. 1 de octubre 2016.