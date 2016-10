Las encuestas, las otras grandes derrotadas en Colombia

Ninguno de los sondeos planteó en las últimas semanas la posibilidad de que el no venciera en esta contienda electoral

Bogotá. No hay ninguna duda. La jornada de votación que vivió este domingo Colombia fue histórica. Por primera los ciudadanos de ese país tenían en sus manos, a través de su voto en el plebiscito, decidir el futuro del campo, de las víctimas, de las FARC, de la política nacional. El acuerdo con las FARC que el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, logró tras casi cuatro años de diálogos solo sería implementado si el sí lograba alcanzar el 4,5 millones y superaba el no. Las encuestas, que hasta el último momento dieron como vencedora a la opinión a favor del acuerdo, crearon un ambiente en el que quedaban pocas dudas sobre cuál sería el resultado de esta votación. Sin embargo, la realidad demostró que la medición de estos sondeos no ha logrado reflejar la verdadera opinión de los colombianos.

Una de las encuestas más recientes, a cargo de la firma Polimétrica, revelaba hasta hace unas horas que el 62% de los encuestados votarían a favor del acuerdo. La cifra difería en seis puntos de la que reveló días antes la consultora Datexto, que estimaba que el 55% de los ciudadanos aptos para votar lo harían por el sí. Un resultado que se repitió en cada encuesta que se publicaba en esa recta final desde que se anunció el acuerdo el pasado 24 de agosto.

La última encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco para la revista SEMANA, RCN Radio y RCN Televisión señalaba que aunque el sí había perdido fuerza en los últimos días, seguía imponiéndose sobre el no. Según dicha medición, realizada entre el 21 y el 25 de septiembre en municipios de todos los tamaños del país, el 66 % de los electores apoyarían el sí, y el 34 % el no. A inicios de ese mes, la misma encuestadora había señalado que el 72% votaría por el sí y el 28% por no.