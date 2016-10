Gossip: Top ten semanal (XXXV)

Por Hamlett

 La racha de semanas perdedoras del presidente Daniel Ortega y para algunos grupos políticos pica y se extiende. La pasada fue una semana neta en que el régimen sandinista está contando quién se queda con ellos y quiénes lo abandonan. También cuenta los días hasta el 7 de octubre para saber si el Senado ratificará la ley y así, él, le pone fecha de inicio al aceleramiento del desgaste de su régimen.

 Si alguna semana clave, para la estabilidad de Nicaragua y el futuro del orteguismo, existe o ha existido no habrá otra como la que viene. El resumen de la semana a continuación.

 1. Nica Act. Ahora no hay duda del nivel de irritación que hay en el Capitolio contra el régimen de Daniel Ortega. Primero fue la sorprenden votación unánime en el Congreso por la llamada Nica Act que, en el fondo, es una declaración oficial de guerra del Congreso, y pronto sabremos si de la Casa Blanca, en contra del país. Un error más de los políticos estadounidense al confundir a un país con un gobierno porque Nica Act golpeará primero a la sociedad en su conjunto y luego hará daño a Ortega. ¿Por qué? Primero porque la implementación de la ley será “institucional”, contra todo el país; y segundo, al aplicar medidas punitivas contra Ortega, su familia y el círculo íntimo, los hará refugiarse y fortalecerse en el país antes de que llegue el desgaste.

 2. 7/10. La irrupción en la escena de dos senadores pesos pesados, Marco Rubio y Ted Cruz, ambos destrozados en las elecciones primarias republicanas por Donald Trump, ha subido de nivel la contienda del Capitolio contra el orteguismo. No solo han endosado y están impulsando la ley Nica Act sino que le han pedido al Secretario de Estado John Kerry que tome acciones concretas contra el gobierno nicaragüense. En una carta enviada el miércoles demandaron observación y seguimiento de las elecciones de noviembre e invocar la Carta Democrática de la OEA. El 7/10, o 10 de octubre, sabremos si la ley es ratificada por el Senado, de lo que ahora no hay una duda. Más adelante veremos qué hace Obama.

 3. TIEMPOS. El COSEP endosó el análisis del catedrático incaísta Arturo Cruz sobre el mecanismo y los tiempos en la política estadounidense. Seguramente que el Ejecutivo se aferrará a lo dicho por el exembajador en Washington. Cruz trató de calmar los nervios que han invadido al sector privado y a la sociedad en general. Según Cruz no hay que temer una catástrofe inmediata, un vuelco en las elecciones o una guerra declarada de la Casa Blanca antes de un año. Contra esos argumentos tenemos la virulencia con que el tema ha sido llevado por los republicanos y demócratas en las últimas semanas: rápido y contundente. Y aunque tiene mucha razón, Cruz en su exposición, ahora a Ortega solo le queda una tabla de salvación: Barack Hussein Obama y su poder de veto.

 4. IGLESIA. Dijimos antes que Ortega se ha quedado sin defensores nacionales. Todos los dedos lo acusan de ser el responsable de que el país haya entrado en la senda de la desestabilización y en ruta de colisión con Estados Unidos. Curiosamente, dos obispos influyentes, el Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Bosco María Vivas y Robelo, han invocado el nacionalismo pidiendo unidad contra la ley. Esto es también inesperado. No es una posición ciega o prodanielista sino que un punto para la toma de conciencia en una sociedad estresada que, con el empuje de Nica Act, podría refugiarse en la abstención, y con ello dar un triunfo rotundo al danielismo y a quiénes llaman a no votar.

 5. ESPECULACIONES. Los informes periódicos del Banco Central no han calmado las aguas de la especulación. Si no lo han escuchado deben saber que el nerviosismo político pronto se trasladará a los bolsillos y ello podría significar una desproporcionada demanda de dólares, transferencia de fondos al extranjero, especulación con el córdoba, encarecimiento de productos, almacenamiento de productos básicos, sobre todo granos y migración. En su secretismo el gobierno no dicho esta boca es mía ni para calmar los ánimos.

 6. LA CULPA. Dirigentes políticos y de la sociedad civil andan con el “yo no fui… fue teté”, de que la culpa de Nica Act no es de ellos, que toda la responsabilidad es de Daniel Ortega y que ellos solo fueron a Washington, una y otra vez, para tratar de “ayudar” y “hacer” conciencia de lo que pasa en Nicaragua. No es para reírse, pero si quiere hágalo sin problema.

 7. TEMBLOR. Un temblor de 5.1 grados en la escala de Richter causó la muerte por infarto de una mujer de 75 años, llevó la zozobra a Occidente, y todo el Pacífico, y daños materiales en barrios pobres de León y Nagarote. Los volcanes Momotombo, El Hoyo y Cerro Negro son la fuente de la actividad telúrica.

 8. ECONOMÍA. Los conflictos de la carne siguen marcando el paso del deterioro de algunos rubros que son el puntal del país en medio de vítores por el resultado de algunas cosechas. Café, azúcar y granos andan bien, no así el exceso de carne y leche que obligó a bajar los precios en canal caliente. Mal augurio si se junta con los problemas políticos con EEUU.

 9. PAZ COLOMBIA. Los colombianos lo hicieron. Superaron lo más difícil, la guerra, y ahora van por el desarme y la reinserción que se dice fácil, pero no lo es tanto.

 10. DEBATE CLINTON-TRUMP. Hillary le dio una paliza al bocón. Ella se preparó como un boxeador cuando quiere ganar el fajín de campeón. Como dice el dicho “al que madruga, Dios le ayuda”.