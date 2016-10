EEUU expondrá normas para exportar alimentos para animales

FDA dictará webinar

El 14 de octubre, el Programa de Alimentos de la FDA y Veterinaria llevará a cabo un webinar para discutir el reciente anuncio del proyecto de guías FSMA para los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura de los alimentos para animales y subproductos destinados a la alimentación animal, que se encuentra en consulta pública desde el 25 de agosto de 2016.

Estos proyectos de guías tienen el propósito de ayudar a las empresas nacionales y extranjeras en el cumplimiento de los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación actuales (cGMP) de acuerdo a los controles preventivos de las reglas FSMA de alimentación animal.

Nueva ruta enlaza Costa Rica y Nicaragua

La economía de Limón, sobre todo las operaciones portuarias, serán fortalecidas con el mejoramiento de la conexión terrestre con Nicaragua, que ya cuenta con un avance del 78% de la obra, de acuerdo con el Gobierno y el Banco de Desarrollo de América Latina, que aportó $52 millones para el proyecto.

Se trata de la franja entre Chilamate y Vuelta Kooper, que recortará unos 60 kilómetros la distancia entre la frontera norte y Limón, lo que representaría un ahorro de hasta dos horas en cada dirección, así como una disminución en el gasto de combustible y en las horas laborales de los choferes.

El recorrido entre los dos pueblos, que debe estar disponible a mediados de 2017, será de 27 kilómetros, en comparación con la ruta actual de 87 kilómetros.

Hasta el momento, el 85% de la nueva ruta se encuentra pavimentado, en tanto se han completado dos tercios de la obra en cuanto a construir nueve pasos a desnivel.

“El resultado es satisfactorio, la estructura de pavimento se encuentra muy avanzada, prácticamente el proyecto está construido”, dijo Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura.

Agilizar la ruta desde la frontera sería importante para incentivar a los comerciantes nicaragüenses a incrementar los volúmenes de carga que se mueven por Moín. Nicaragua no tiene ningún puerto propio en el Caribe.

La entrada en operación de APM Terminals en 2018 crearía otra ventaja competitiva para incrementar el volumen de la carga nicaragüense, que pasaría por suelo costarricense.

Mientras tanto, la ampliación de unos 107 kilómetros en la Ruta 32 entre Limón y Río Frio, que también agilizaría el transporte entre Costa Rica y Nicaragua, se encuentra atrasada, en parte porque Setena no le ha dado el aval, y porque todavía no hay un diseño final del proyecto.

La ampliación en principio de dos carriles a cuatro, generaría un ahorro anual de $5 millones en el pago a los choferes, calculando una hora menos en el recorrido, según datos de la Cámara de Transportistas de Carga.