ONG critica a gobierno por “invisibilizar” a niñas nicaragüenses

*ONG reclama a los países la falta de datos reales sobre la situación de las niñas

Panamá

La ONG Plan International reclamó hoy a los países la falta de datos e indicadores “sobre la situación real de la vida de las niñas”, lo que “pone en riesgo el cumplimiento” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030.

“Contando lo invisible: Usar los datos para transformar las vidas de las niñas y mujeres hasta 2030” es el informe que hoy divulgó Plan International en Panamá, donde tiene su sede en Latinoamérica, y que resalta que “pocos Estados cuentan cuántas niñas abandonan la escuela por embarazo o violencia sexual”.

Como parte del informe, 240 adolescentes de entre 15 y 19 años fueron entrevistados en Nicaragua y Zimbabue. La investigación mostró cómo las niñas, diariamente, se enfrentan a desigualdades profundamente arraigadas y a violaciones de sus derechos.

Millones de “niñas son invisibles para la mayoría de los Estados y autoridades, ya que sus datos vitales hacen faltan o están incompletos”, de acuerdo con la ONG.

Plan afirma que “pocos Estados cuentan cuántas abandonan la escuela debido al matrimonio precoz, el embarazo temprano o la violencia sexual. No cuentan cuántas niñas se convierten en madres antes de los 15 años, ni las razones de por qué ocurre”.

“La falta de datos significa que algunos Estados son ciegos a los derechos básicos; se los están negando a las niñas, como el derecho a la educación o el control sobre sus propios cuerpos”, alega.

Incluso, con la información dispersa que hay, “sabemos que las niñas se enfrentan a la negligencia, el abuso y la explotación de manera diaria. La escala real de esta injusticia podría ser mucho peor de lo que pensamos”, dijo la presidenta ejecutiva de Plan International, Anne-Birgitte Albrectsen, en un comunicado.

Por su lado, la directora regional de la ONG para América Latina y el Caribe, Corina Villacorta, señaló que, aunque “los datos por sí solos no pueden cambiar el mundo, pueden ayudar a que el cambio sea posible”.

El logro de la igualdad de género es uno de los objetivos globales que fueron acordados por los líderes mundiales en 2015 y que prometen transformar el mundo para el año 2030, recordó.

El informe exhorta a los Estados a llenar los vacíos de datos, como las tasas de embarazo para los menores de 15 años o incidencias de acoso sexual.

“América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Es necesario poner en contexto esta situación y darle voz a nuestras niñas”, resaltó Villacorta, aunque la nota no aportó cifras.