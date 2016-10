Nicaragua entre las naciones más corruptas de AL

*Ocupa el puesto 124 de 138

Según el Índice Global de Competitividad de los países elaborado por el Foro Económico Mundial, cinco de los 10 países más corruptos del mundo son iberoamericanos.

El índice que evalúa 138 países se hizo basado en una encuesta a 15.000 líderes de negocios del mundo que respondieron tres preguntas sobre diversión de fondos, confianza del público en los políticos y pagos irregulares y sobornos. La puntuación va del 1 al 7 siendo el número mejor el más corrupto y el mayor el menos.

El lugar del país más corrupto lo ocupa Venezuela (puesto 138), que además está en el lugar número 130 de 138 en el índice de competitividad. El país tiene un puntaje de 1,7 en la categoría de ética y corrupción.

México vuelve a aparecer entre los primeros puestos del mundo desarrollado en el más intrincado y global de sus problemas: la corrupción. El Foro Económico Mundial sitúa al país norteamericano como la decimotercera nación más corrupta del mundo. Al excluir a los países menos industrializados, México se sitúa a la cabeza. El factor que lo catapulta hasta el primer puesto es, según el Foro, el crimen organizado.

La corrupción es uno de los elementos que incluye la fundación suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15.000 líderes de negocios de 141 economías mundiales. Las tres preguntas formuladas a estos ejecutivos fueron: “¿Qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos?; “¿Cómo calificas la ética de los políticos?” y “¿Qué tan común es el soborno por parte de las empresas?”. En una escala entre el uno y el siete, en la que a mayor transparencia más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2,5, de acuerdo con una revisión de Business Insider.

Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, cinco son latinoamericanas y rebasan a México —Venezuela a la cabeza, con 1,7; Bolivia, con 2; Brasil y Paraguay, ambos con 2,1 y la República Dominicana, con 2,2—, pero que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el think tank cuya pertenencia marca la frontera entre las naciones industrializadas y las que no lo son.

LAS NACIONES DESARROLLADAS MENOS TRANSPARENTES

Según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayores índices de corrupción son:

1. México (2,5)

2. Eslovaquia (2,7)

3. Italia (3,1)

4. Hungría (3,1)

5. Grecia (3,2)

6. República Checa (3,3)

7. España (3,4)

8. Corea del Sur (3,5)

9. Polonia (3,7)

10. Eslovenia (3,7)

(Fuente: Business Insider)

Un informe del Foro publicado en junio situaba a la corrupción como el problema más importante que debe enfrentar América Latina, según sus líderes políticos y de negocios. Escándalos como el de Petrobras, en Brasil; las acusaciones vertidas sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández, y los sobornos de los que se acusa al Molina mantuvieron estancada a la región en la comparación de los índices 2014 a 2015.

El caso de México parece, sin embargo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada que sus pares latinos. En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138, tras haber escalado seis peldaños gracias a la mayor eficiencia de sus mercados, y mantiene una larga serie de factores que asustan a los inversionistas: la corrupción, el más grave, seguido del crimen organizado y otros factores administrativos como la ineficiencia de la burocracia y las políticas tributarias.

“La educación básica sigue siendo una significativa debilidad para su competitividad comparada con otros líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. La economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo, un débil comercio internacional y la subsecuente caída en la producción industrial”, señala el Foro en su perfil sobre México.