Surge grupo de hackers anti gobierno sandinista

La página Bacanalnica.com asegura que el cierre de Canal 15 y Canal 13 es obra de “una mafia virtual”

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

La publicación Bacanalnica.com, que se ocupa de temas ligeros y polémicos de la vida social del país, reportó ayer que hay “una mafia virtual” que ha hackeado y obligado a cerrar temporalmente las páginas de algunos medios de información, por razones políticas.

Hace algunas semanas, Canal 15 de Miguel Mora denunció haber sido hackeado y este martes le tocó al Canal 13 “Viva Nicaragua”, dirigido por Camila Ortega Murillo. Los editores de Bacanal.nica dicen que entrevistaron a uno de los presuntos hackeadores.

Esto es lo que publicaron al respecto:

¿Se acuerdan hace como un mes que hablamos de una mafia virtual que estaba acabando con las Facebook Pages de algunos medios? Pues ayer le tocó el turno a la del Canal 13. No sabemos exactamente cuántos seguidores tenía, pero seguro andaba por el millón.

A los minutos, Sergio Sandoval, el perfil aquel que nos avisó de la caída de la Radio Ya, nos volvió a contactar en Facebook para informarnos de la nueva hazaña. Como estaba en línea en ese momento, aproveché y le hice una entrevista. Esto fue lo que me dijo:

1- ¿Quién sos? o Quiénes son ustedes?

Somos un grupo de jóvenes que denunciamos al gobierno por medio de las redes sociales.

2- ¿Tienen nombre? ¿Cuántos son?

Ya que no hay medios democráticos aquí estamos nosotros. Todos somos anónimos por seguridad a la represión del gobierno. Manejamos las páginas Trolleando a Daniel, Coyotes Nicaragua entre otras. Y somos alrededor de 10. Pero un grupo de confianza de 350.

3- ¿Tenés la lista de páginas de Facebook que han denunciado y logrado que cierren?

Sí. empezamos con la de 100% Noticias ya que en ese entonces era un medio más del gobierno. Incluso Miguel Mora discutió conmigo porque yo hice un comentario que él era un sapo. Y ahí tengo la conversación donde me amenazó de golpearme. él sabe quien soy.

Ya eliminamos 100% Noticias, la de la Radio Ya y ahora Viva Nicaragua Canal 13. Todas esas páginas en su momento tenían más de medio millón de likes cada una.

4- ¿Cuáles siguen?

Vamos por la de Canal 4. Y antes del 6 de noviembre tenemos la meta de cerrar la del Consejo Supremo Electoral. Y si Canal 10 se pone al brinco a favor del gobierno también.

5- ¿Cómo lo hacen?

Nos ponemos de acuerdo las 350 personas y atacamos a lo que pensamos que no es correcto, todo el mismo día. Y así vamos poco a poco, hasta que Facebook lo elimina.

6- ¿Ataca = denunciar el post a Facebook?

Sí, hay varias maneras, no solo los post ni foto hay muchas maneras que nos funcionan. Pero eso sí, todo coordinado.

7- ¿Podés explicar las maneras?

Ese es el secreto y los secreto no se dicen. Es mejor probar. Ustedes también pueden probar cerrar la página del Consejo Supremo Electoral a ver si les funciona.

8- ¿No tienen miedo de represalias?

Siempre hay riesgos, pero si no nos arriesgamos jamás vamos a salir de este atolladero en el que estamos aquí no queremos dictadura. Aquí todos los medios son de la familia Ortega Murillo y si no son de ellos, ellos los controlan así que le seguiremos dando un mensaje cerrándole sus Páginas de Facebook, creo que lo seguiremos haciendo, y con las mismas que ya fueron cerradas solo le vamos a dar que se recuperen con unos 100 mil like.

9- ¿Tienen alguna afiliación partidaria? ¿MRS, PLI, Eduardo Montealegre, PLC?

Yo simpatizo con el PLC, pero no con sus líderes. Pero los demás miembros son de diferentes partidos y movimientos, otros son independientes.

10- Bueno, gracias por la entrevista, vamos a publicar todo hoy o mañana. ¿Alguna petición?

Que se unan a la página Troleando a Daniel Ortega, ahí estaremos informando de esto y de otras cosas. Gracias y si no nos mencionas cerramos tu página

jajajaja

(Fin de entrevista)

*Gulp* ahí la tienen, por favor no me cierren mi Facebook Page!

Dos cosas me quedan claro después de todo lo que me dijo:

*El sistema que tiene Facebook para cerrar páginas es automático y por lo tanto puede ser manipulado si se reúne un grupo suficientemente grande de perfiles (ni siquiera tienen que ser personas reales).

*Por otro lado, no sólo es un tema de denunciar los posts que violan las reglas de Facebook. Porque la Radio Ya seguro tenía posts de ese tipo, pero el Canal 13? No lo veo. Se lo llevaron en el saco sin revisar que realmente fuera ofensivo?

Eso sí, desde aquí puedo oír a la Juventud Sandinista tomando nota y poniendo a 5 mil piches a denunciar la página de Troleando a Daniel Ortega. No creo que llegue al fin de semana.

**Actualizado 1 hora después**

En lo que salía esta nota, la Facebook Page del Canal 13 volvió a la vida. Eso quiere decir que, aunque el sistema es automático, sí hay alguien en Facebook que revisa si las denuncias son válidas.