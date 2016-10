EEUU informa sobre Lotería de Visas para vivir en Estados Unidos 2018

Consul Muntean aconseja no dejarse engañar por inescrupulosos

La Embajada de Estados Unidos anunció que el período de inscripción del Programa de Lotería de Visas 2018 inició el lunes 04 de octubre 2016 al mediodía, y finaliza el lunes 07 de noviembre 2016 al mediodía, hora estándar del este de los Estados Unidos. El Congreso estadounidense creó el programa de Visas de Diversidad para estipular una categoría de inmigración conocida como “inmigrantes de diversidad” provenientes de países históricamente con bajo índice de inmigración a los Estados Unidos. Para el año fiscal 2018, 50,000 Visas de Diversidad (DVs) estarán disponibles y distribuidas dentro de seis regiones geográficas.

Cada solicitante de DV debe calificar dentro de los requerimientos educativos y laborales que solicita el programa DV, ya sea teniendo:

*Por lo menos educación de escuela secundaria o su equivalente, que se define como la culminación exitosa de un curso formal de 12 años de educación primaria y secundaria;

o bien,

*Dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una ocupación que requiera por lo menos dos años de entrenamiento o experiencia para realizar el trabajo.

Las solicitudes se aceptan sólo a través del sitio www.dvlottery.state.gov, que tiene instrucciones completas en español, así como un enlace a un vídeo que muestra cómo presentar la solicitud. No hay solicitudes en papel. No hay que pagar por la solicitud. Los solicitantes no deben enviar dinero o pagar dinero por adelantado a un tercero con la promesa de ayudarles a ganar una visa. El Cónsul General Carrie Muntean aconseja: “El programa de Visas de Diversidad no es una lotería que debes pagar para salir beneficiado, así que no se deje confundir por aquellos quienes les dicen que deben pagar para aumentar sus probabilidades de ganar. La única manera de aumentar sus probabilidades es que usted mismo complete la aplicación correctamente, y siga las instrucciones que se brindan.”

Los solicitantes deben introducir su propia información en www.dvlottery.state.gov y no depender de otras personas o agencias. Los agentes pueden cometer errores, dejar información en blanco, o enviar solicitudes duplicadas. Todas estas acciones pueden descalificar al solicitante, incluso después de haber sido seleccionado como ganador de la lotería. Es importante que el solicitante llene su propia información y siga todas las instrucciones.

Todos los solicitantes reciben una página de confirmación en línea inmediatamente cuando hacen su solicitud. Es muy importante que los solicitantes guarden el registro de su número de confirmación único, hasta por lo menos el 30 de septiembre de 2018. El número de confirmación es la única manera de comprobar si la solicitud ha sido seleccionada y obtener la solicitud de visa y la información de la cita, si es seleccionado. Nadie por parte del gobierno estadounidense va a mandar una confirmación a ganadores – cualquier llamada, mensaje, o indicación en las redes sociales que alguien ha ganado es una estafa.