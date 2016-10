Tercera carta de Avendaño a los jueces

Pide al presidente del TAM no retrasar a la justicia

Estimado Dr. Rodríguez Olivas:

Soy Néstor Manuel Avendaño Castellón, mayor de edad, casado, economista, con cédula de identidad 001-300453-0001W y de este domicilio.

Le escribo por los dos juicios por injurias y calumnias en contra del ciudadano Eduardo Montealegre Rivas, que se encuentran radicados en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua con el Expediente Judicial 007863-ORM1-2008-PN, y en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, con el Expediente Judicial 001869-ORM1-2011-PN.

Hace 52 días, el 4 de agosto de 2016, la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez, comunicó a la Señora Juez del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, y al Señor Juez del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, que el ciudadano Eduardo Montealegre Rivas ya no es diputado y por lo tanto no goza de inmunidad.

Hace 36 días, el 1 de septiembre de 2016, los dos señores jueces, Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, a como les solicité el 26 de agosto de 2016, programaron audiencia inicial con fines de preliminar citando a las partes procesales el día 5 de septiembre de 2016, pero un día después, el 2 de septiembre de 2016, hace 35 días, los dos señores jueces me notificaron que dejaban sin efecto las convocatorias para la mencionada audiencia inicial por “los ajustes relacionados con la implementación del Sistema Automatizado de Control y de Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua” y por “saturación de agenda del despacho”.

Después de la suspensión de las audiencias iniciales con fines de preliminar arriba mencionada, he presentado tres peticiones a los dos honorables jueces para que citen al ciudadano Eduardo Montealegre Rivas con el fin de realizar el trámite de mediación. Dichas peticiones las presenté el martes 20 de septiembre, el lunes 26 de septiembre y el viernes 30 de septiembre del año en curso, y a esta fecha no he obtenido respuesta alguna de parte de ellos.

Retardación de Justicia

Con todo el respeto que su autoridad se merece, Señor Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, debo exponerle que esta causa se inició desde hace 8 años, y desde hace 52 días desaparecieron las excusas con las cuales Eduardo Montealegre Rivas impidió el inicio del proceso, que de conformidad con la ley su procedimiento y sentencia no debe durar más de 30 días.

De conformidad con la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, en su Arto. 41 establece como Deber de los funcionarios Judiciales en el Numeral 1) RESOLVER CON CELERIDAD, y en su Arto. 65 considera una infracción leve en numeral 4) El incumplimiento injustificado de los plazos legales para proveer escritos.

De igual manera, la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, en su Arto. 95 establece: “Los autos de mera sustanciación se dictarán a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil, después de la presentación del escrito petitorio en que se funda. Toda resolución debe ser congruente a lo pedido. El retardo injustificado para resolver produce responsabilidad.”

Petición

Cincuenta y dos días después de la extinción del impedimento de procedencia, le solicito a usted, Señor Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, instruir a la honorable Juez del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, y al honorable Juez del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, que se le conceda a los presentes casos el trámite de ley que en derecho le corresponde, con especial observación de los términos y plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

Tengo lugar para oír subsiguientes notificaciones en la siguiente dirección: Del Club Terraza, 1½ cuadras al oeste, casa número 105, Managua.

Managua, seis de octubre del año de dos mil dieciséis.

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Cédula de Identidad No. 001-300453-0001W