Huracán Matthew comienza a soplar La Florida

*Pánico se apodera del Estado norteamericano

Antonio María Delgado

El Nuevo Herald

Los anaqueles vacíos le hacían recordar las fotos que había visto publicadas sobre la escasez en Venezuela, pero Jorge Castillo se encontraba en el Súper Centro de Walmart en Pembroke Pines, haciendo fila dentro de la inmensa tienda desde muy temprano el miércoles para tratar de conseguir uno de los elementos de más fácil acceso en el planeta tierra: el agua.

“Estuve hasta tarde anoche dando vueltas por toda la ciudad, ninguno de los negocios tenía agua”, manifestó.

La aproximación del Matthew, un peligroso huracán que acaba de golpear a Haití y Cuba, parece haber tomado las tiendas del sur de Florida por sorpresa, en la medida que los residentes de los condados Broward y Miami-Dade comenzaron a percatarse de que los nuevos modelos del Centro Nacional de Huracanes les colocaban muy cerca e incluso adentro del cono de peligro.

Un recorrido realizado a las 6 a.m. del miércoles por algunos vecindarios de Pembroke Pines y el Oeste de Miramar mostraron que eran muy pocas las residencias que habían colocados contraventanas para proteger las viviendas, pero las calles ya se mostraban repletas de autos, como si ya estuviera avanzada la mañana.

El sol no había salido aún del todo a esa hora, pero el estacionamiento de Walmart ya comenzaba a llenarse. Los recién llegados caminaban hacia la tienda con una rapidez que hacía recordar la premura del Viernes Negro, pero sus rostros expresaban mucha angustia y absolutamente nada del espíritu navideño.

“¿Tienen agua?”, preguntó una mujer de mediana edad a un joven empleado de la tienda.

Éste, sonriendo como si estuviera contando un chiste, sacudió la cabeza. “No y desde ya se está formando una fila, pero el agua no ha llegado todavía”.

La fila, formándose entre estantes vacíos y semivacíos, como si hubiesen sido blancos de saqueos en la noche anterior, ya era larga cuando Carlos Machado llegó a ella.

“Dicen que llegó un camión y que están bajando las botellas allá atrás, pero ya tenemos rato aquí y no han salido aún”, comentó Carlos mientras miraba con envidia a un hombre que estaba llenando en una máquina un botellón azul de cinco galones en una de las máquinas que dispensaban agua filtrada.

Los residentes del sur de Florida, quienes por décadas se han familiarizado con el difícil arte de resistir las embestidas de los huracanes, saben que las botellas de agua se convierten en un producto de primera necesidad después del paso de este tipo de tormenta.

Los huracanes suelen tener el mal hábito de dejar múltiples condados sin electricidad, lo que termina dejando miles de viviendas adicionalmente sin servicio de agua —al parar las bombas de agua— y sin servicio telefónico.

La gasolina también es un producto que suele escasear durante este tipo de emergencias, situación que comenzó a notarse el miércoles en la mañana en la ciudad de Weston.

Un reportero de el Nuevo Herald que recorrió la ciudad dijo que las filas para llegar a las estaciones de gasolina sobrepasaban la cuadra.

Las compras nerviosas también habían impactado a una tienda de The Home Depot de la ciudad. Particularmente afectados se vieron los anaqueles de los taladros portátiles, normalmente utilizados para instalar las contraventanas. Éstos habían desaparecido casi en su totalidad.

El centro del huracán Mathew, que dejó cerca de una docena de muertos en Cuba y Haití, a las 8 de la mañana del miércoles se encontraba a unos 185 kilómetros (115 millas) al sur de la localidad de Long Island en las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Tiene vientos sostenidos de 185 kph (115 mph) y avanza hacia el norte-noroeste a 17 kph (mph).

Los meteorólogos advierten que Mathew probablemente se convertiría en una amenaza para el sur de Florida el jueves por la noche, cuando podría ya haberse convertido nuevamente en un devastador huracán de categoría 4.

A ese nivel, la fuerza de los vientos en el segmento más cercano al ojo del huracán superarían las 130 millas por hora, lo suficiente como para arrancar árboles y destruir viviendas pequeñas.

Pero los residentes del oeste Broward, quienes amanecieron para encontrar que su condado se encontraba bajo advertencia de huracán, sentían esperanzas de evitar el peligroso centro del huracán, para ser impactados solo por vientos de menor fuerza.

Bajo ese escenario, muchos de ellos solo sufrían la incomodidad de pasar varios días sin los servicios básicos, y encontrarse con calles inundadas, lo que les obligaría a comer solo productos enlatados por un tiempo.

Y esos eran otro de los productos que también escaseaban en Walmart, cuyos anaqueles se mostraban desprovistos de espaguetis y sopas enlatadas, así como de atún.

Las pilas, utilizadas para las linternas, aún eran posibles de encontrar dentro de la tienda, pero ese no era el caso de los pequeños cilindros verde de gas utilizados en las cocinas portátiles.

“Se agotaron ayer (martes) y no creo que vamos a recibir nuevos cilindros para reponerlos”, comentó un empleado de la tienda que portaba el nombre de “Wade” en el uniforme. “Lo único que nos dijeron es que iban a reponer hoy (miércoles) es el agua”.

Pero de ser así, el preciado líquido no había llegado a tiempo para ser adquirido por las más de dos docenas de personas que se encontraban haciendo cola frente al estante donde normalmente colocan las pequeñas botellas.

“No tenemos agua”, salió a anunciar a la multitud un empleado con porte de gerente. “El conductor del camión que llegó nos acaba de comunicar que solo tienen agua para la tienda de Publix de la calle de enfrente”.

El anuncio llevó a los presentes a sacudir la cabeza y a soltar exclamaciones de queja antes de dirigirse hacia la salida de la tienda.