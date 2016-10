Estudian aumentar tasas de interés de largo plazo

*Especialistas debaten acerca de la probabilidad de un aumento en las tasas de interés de largo plazo

*Banqueros aún no deciden si tomar la decisión, pero casi todos están evaluando el impacto

*Construcción, comercio de vehículos e importaciones en general recibirían el efecto

*¿Qué pasaría si la banca decide aumentar las tasas de interés de largo plazo?

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

En los círculos empresariales y financieros hay un debate acerca del futuro de las tasas de interés bancario de largo plazo. Algunos opinan que la medida es inevitable y otros consideran que debe esperarse porque sería un fuerte impacto a la economía del país, no solo porque estamos a pocas semanas de las votaciones nacionales sino porque desacelerarían importantes áreas de la economía.

Las fuentes han evitado confirmar la especie de que la asociación de bancos y entidades financieras está analizando el tema.

La medida podría tener implicaciones políticas no solo porque estamos a las puertas de las elecciones del 6 de noviembre sino porque el debate surge en medio de la crisis con Estados Unidos y la aprobación en la cámara baja de los Estados Unidos de la ley Nica Act.

Al respecto, el economista Néstor Avendaño, director de la consultora COPADE, comentó que “si las tasas de interés de largo plazo se elevaran como una respuesta del mercado financiero local ante el riesgo de una menor disponibilidad de recursos externos (cooperación externa e inversión extranjera directa) en el país se encarecería el gasto de consumo de las familias en la adquisición de vehículos automotores y, muy probablemente, se observaría un descenso en las ventas de carros, motocicletas, camionetas, entre otros”.

El analista considera que el impacto será generalizado, no solo para un sector de la sociedad, sino que tendrá que ver con todo lo importado, recordando que el consumo y la actividad agroindustrial depende en gran medida de las importaciones.

“También se encarecería el gasto de inversión de las familias con la adquisición de nuevas viviendas, cuya producción tendería a disminuir. Cabe señalar que las instituciones financieras locales no disponen de suficientes fondos de largo plazo para financiar el gasto de inversión empresarial. La banca privada es, preponderantemente, una banca de consumo”, agregó Avendaño, quien no teme a una caída o un debilitamiento de las reservas internacionales.

En un análisis para Trinchera de la Noticia hace dos semanas, Avendaño recordó que el BCIE mantiene un fondo de $200 millones de dólares en dólares frescos para sostenimiento de las reservas. El gobierno no ha usado jamás este fondo aún disponible.

¿Qué impacto tendría en la construcción? ¿En la venta de vehículos y maquinaria?, preguntamos al experto y respondió que un aumento en las tasas de interés de largo plazo “desaceleraría el crecimiento de la inversión en todo tipo de construcción, principalmente viviendas, y del consumo privado de bienes de origen importado (compra de vehículos)”.

¿Qué efecto tendría en la economía en general?

Avendaño respondió: “Los principales efectos serían un menor crecimiento económico, un descenso del valor de las importaciones (en este caso, de vehículos) y menores gastos de consumo y de inversión de las familias. En conclusión, la oferta interna de bienes y servicios se ve afectada por menores valores agregados por las actividades de servicios financieros, construcción, manufacturas, minerales no metálicos y el comercio, mientras que por el lado de la demanda interna de bienes y servicios desaceleran el consumo y desaceleran el consumo de origen importado y la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo)”.