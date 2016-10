Gossip: La lista negra

Por Hamlett

 Este es uno de los episodios más penosos del periodismo nacional en las dos últimas décadas. El nombre le viene de sus propios autores, un grupo de funcionarios de Enrique Bolaños que, gracias al pacto del ex mandatario con el líder sandinista Daniel Ortega, se salvaron de ir a los tribunales. Hay mucha impunidad fresca alrededor de un puñado de ex funcionarios, encabezados por Bolaños, que cometieron decenas de delitos contra el presupuesto y la Constitución que el tiempo ha venido ocultando. En el centro de este tema está la credibilidad del diario de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, del padre y el abuelo de éste, y que hoy está venida a menos.

 La primera lista negra data del año 2005 cuando Eduardo Enríquez, aún jefe de información de La Prensa, Avil Ramírez, entonces secretario de Bolaños, Ramón Lacayo, otro de los secretarios -quien hoy vive en Panamá- se sentaron a una mesa y entre trago y trago inventaron una lista con 89 nombres de personas conocidas e influyentes del país, afirmando que estaban bajo la vigilancia de los servicios secretos de EEUU, sobre todo del “Terrorist Screening Center” (Centro de Investigación de Terroristas), TSC.

 No sólo se divirtieron entre whisky y whisky sacando los nombres de una “chistera” sino que los publicaron como si se tratase de una noticia real, en la primera plana del diario. La defendieron públicamente y la convirtieron en una serie de artículos llenos de fuentes anónimas e intrigas en las que jamás, obviamente, hubo quien confirmara la especie.

Al juzgado

 Eduardo Enríquez tuvo que acompañar a su jefe, el director del periódico, Jaime Chamorro Cardenal, a las citas judiciales luego de que un grupo de los denigrados demandara a La Prensa en un tribunal civil.

 Días después, Enríquez publicó una aclaración a medias en la que no dio su brazo a torcer, mantuvo la mentira y pidió una media disculpa. Es decir, volvió a escarnecer a los incluidos en el listado. “LA PRENSA publicó el lunes 16 de mayo corriente (2005), una lista de 89 nicaragüenses a quienes el Departamento de Estado de Estados Unidos les estaría dando seguimiento, por considerarlos personas vinculadas a actos públicos de corrupción y que, por lo tanto, de acuerdo a las leyes de aquel país, serían candidatos a perder su visa norteamericana.

 “Por las personas que sin razón aparecieron mencionadas en dicha lista, por respeto a nuestros lectores y a nuestra credibilidad como El Diario de los Nicaragüenses, LA PRENSA debe dejar claro públicamente que la lista no tiene los elementos de veracidad que al momento de publicación consideramos que tenía, y por lo tanto debemos considerarla falsa”.

 Así confesó Enríquez el delito, que ahora parecen estar volviendo a cometer.

Vergonzoso

 Repito, la arrogancia del periodista y de quiénes le alentaban por debajo, como Avil Ramírez, quien fue nombrado ministro para ser protegido con la inmunidad del cargo, ni Ramón Lacayo, dieron satisfacciones al juez, a los afectados y a la sociedad porque seguían hablando en un lenguaje cnfuso.

 Y agrega la “aclaración”: “Aunque la Embajada de Estados Unidos en Managua, como es su costumbre, no confirmó ni comentó la información y dijo que retomaría el tema al día siguiente, lunes 16 de mayo, decidimos, considerándola veraz, que la información fuera publicada debido a la confianza en la fuente…”

 “Debido a esa confirmación, y a que nuestras fuentes —que permanecerán protegidas por nuestro compromiso de la confidencialidad— no han sido capaces de brindar mayor información que abone a la credibilidad de la lista, LA PRENSA cumple con el deber ético de reconocer que la lista publicada es falsa y que los controles establecidos en el Código de Ética y Manual de Estilo de este Diario fueron relajados por el exceso de confianza en las fuentes, algo que no nos exime de haber realizado todas las medidas exigidas para corroborar una información”.

 Allí lo tienen, disculpas a medias no son disculpas, credibilidad a medias es media credibilidad.

La nueva lista

 El pasado viernes, Trinchera de la Noticia se preguntó quién elabora la nueva lista negra. Según este periódico hay más de 160 personajes vinculados al gobierno de Daniel Ortega que están bajo la mirada del grupo de congresistas y órganos de inteligencia que encabezan la ofensiva contra el régimen autoritario nicaragüense.

 Hay muchos sospechosos. El 20 de junio pasado, el diario Las Américas de Miami publicó la noticia de que la congresista Ros Lehtinen había presentado el proyecto al Congreso. Judith Flores, la periodista nicaragüense que escribió la nota, la ilustró con una fotografía en la que aparecen, sonrientes, Alvaro Leiva, director de la ANPDH; Ileana Ros-Lehtinen, Marcos Carmona, director de la CPDH; y Eddy Acevedo, director de Relaciones Exteriores del despacho de la congresista.

 Hay abundantes fotos de Ros Lehtinen y Acevedo acompañados de Margarita Vijil, presidenta del MRS; Violeta Granera, candidata del PLI a la vicepresidencia; Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, y otros rostros conocidos. Es decir, gente que quiera “colaborar” para hacer la nueva lista negra sobran en el país. Y aunque lo nieguen, como han hecho Granera y hasta un funcionario de Hagamos Democracia que dice no tuvo que ver con la ley Nica Act ni con las quejas a la congresista, yo pienso como monseñor Silvio Báez de que “nadie puede alegrarse” por esta ley ya que el daño más grave será contra el pueblo de Nicaragua.

 Veremos en que para la historia, pero, “gallina que come huevos, ni que le quemen el pico”.