El sistema de pago electrónico en Nicaragua

Pese a que el sistema de pago, dinero, comercio, banca, firma electrónica, etc., en Nicaragua ha incrementado 1000% en cinco años, hace falta mucho por hacer y el reto es grande

Recientemente el Consejo Monetario Centroamericano realizó un seminario en Managua sobre la “Construcción de sistemas de pagos” como infraestructuras centrales para los mercados financieros de la región, destacando que utilizan el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), pero que aún hay muchos riesgos y ventajas que valen la pena destacar.

Según Forbes, citando al Banco Central de Nicaragua (BCN), en el país estas transacciones electrónicas crecieron 10 veces en cinco años, utilizando principalmente un mayor uso de las tarjetas de crédito, pagos por cajeros y cuentas electrónicas.

Sin embargo, aún sigue bajo el uso de medios de pagos comparado con Latinoamérica. Según Global Findex, Financial Inclusion Data, en 2014 Nicaragua usó Internet un 2.3% para pagar facturas de servicios o comprar cosas comparado con el 6.9% en el resto de Latinoamérica.

El desafío, entonces es grande, mucho más grande de lo que parece. No solo es “integrar una red de pagos electrónicos a nivel nacional, modernizar la automatización del

Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE), y fortalecer el marco normativo y de vigilancia de los sistemas de pagos”. Va mucho más allá de lo que realmente deseamos.

Esto tiene que ver con el estado actual de la banca, comercio electrónico, firma y, lo más importante: las ventajas, barreras y los riesgos de diseño/seguridad.

Veamos. Hay sistemas de transferencia populares que están pocos o nada desarrollados en Nicaragua como para evitar las grandes filas en los días de pagos en las sucursales bancarias y de servicios públicos del país que lleva como principal problema la pérdida de tiempo y productividad.

No se pueden realizar compras electrónicas sin tener la seguridad que el producto se reciba (deficiencia en la entrega). No se puede solicitar un servicio público porque no está articulado el sistema para que una empresa se establezca y ofrezca el servicio. Pero se avanza poco a poco.

Un sistema de pago electrónico (EPS) facilita la aceptación de pagos para las transacciones en línea a través de internet. Los EPS realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos. Es, por ello, una pieza fundamental en el proceso de compra-venta dentro del comercio electrónico.

En esto el comercio electrónico está bien desarrollado. El e-Commerce o negocios online con el advenimiento de la Internet desde comienzos de los 90 fue un boom en lo referente a la venta de bienes y servicios a través de la red, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. Surgieron empresas como eBay y Con las más grandes

Amazon, hoy por hoy es lo más grande que hay en el mundo y la tendencia es a seguir creciendo sustituyendo completamente al medio actual de compra y venta de estos bienes y servicios.

¿Hay un eBay o Amazon en Nicaragua actualmente? Hay pequeños negocios que hacen envíos a Nicaragua y tardan ¡más de 20 días! en hacer llegar el producto.

En cuanto a la banca electrónica del país es lo que más está desarrollado por la misma razón social del sistema. Incluso, estas permiten realizar muchos tipos de transacciones y pagos de servicios desde fuera del país de forma segura.

Pero hay sus ventajas y barreras. Desde el punto de vista del consumidor, la banca en línea ofrece una serie de ventajas que permiten crear valor y servicios 24/7. Operaciones desde casa, acceso global, ahorro en tiempo, ahorro en costes para el banco, transparencia en la información.

No obstante, hay inconvenientes por la seguridad y confidencialidad, límite de servicios y burocracia afuera de línea, ausencia de información sobre el uso y servicios ofrecidos y de habilidades tecnológicas entre los usuarios.

Lo que más se adolece en Nicaragua es la baja penetración de Internet (el tercer peor en América Latina y el Caribe).

Aparte de las regulaciones, integración y modernización de la que habla el BCN, a todos debería interesar que las transacciones electrónicas sean seguras. Las SET (Secure Electronic Transaction) es un protocolo estándar para proporcionar seguridad a una t ransacción con tarjeta de Identificación en redes de computadoras inseguras, en especial Internet.

Pese a que fueron implementadas por VISA y MasterCard en 1996 e involucraron a empresas como GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA y VeriSign, todavía es un concepto que no permite avanzar a las pequeñas empresas en realizar transacciones en línea debido al costo del uso de las técnicas criptográficas tales como certificados digitales y criptografía de clave pública que permiten llevar a cabo una autenticación entre sí y además intercambiar información de manera segura.

Es el estándar de facto para el uso de tarjetas de crédito junto al 3-D Secure. Aunque las implementaciones actuales de e-commerce que solo utilizan el protocolo SSL, presentan un bajo costo y simplicidad en su implementación, no ofrecen la misma calidad de servicios criptográficos que las nuevas alternativas.

El reto es grande y hay que ponerse a trabajar.

*Próxima semana: Importancia de los sistemas de pagos en Nicaragua.

©Víctor Ayala G. Economista y Periodista de TIC.

PC NEGOCIOS

Consejos para proteger las operaciones bancarias en línea

Recomendaciones para cuidar la seguridad durante todas las interacciones bancarias desde cualquier dispositivo móvil



El uso de dispositivos móviles para realizar distintos tipos de operaciones a través de la banca en línea es cada vez más común, pero la mayoría de los usuarios no se preocupan por la información que van liberando en cada equipo que utilizan.

Es por ese motivo que ESET compartió con algunas prácticas sobre el uso seguro de la banca en línea.

Utilizar un dispositivo confiable. En general, la mejor elección es recurrir a un dispositivo propio como computadora, tablet o celular para detectar fácilmente cualquier actividad sospechosa. En lo posible, no utilizar dispositivos ajenos o de acceso público. No conectarse desde cualquier red. Ni la red Wi-Fi pública de una cafetería ni las redes abiertas a las que se puede acceder desde cualquier lugar son las más seguras para chequear los ahorros o pagar cuentas. Si no queda otra opción, es preferible utilizar una red privada virtual (VPN) de modo que las comunicaciones queden cifradas. Instalar las últimas actualizaciones. Instalar todas las actualizaciones del sistema operativo y del software que se utilice, de manera de no dejar abiertas posibles puertas de acceso que puedan aprovechar los ciberdelincuentes para conseguir datos o infectar el dispositivo. Utilizar un programa de seguridad confiable y actualizado. Es importante instalar una solución de seguridad en varias capas, confiable y actualizada, que proteja el dispositivo ante muchos tipos de código malicioso, como también de estafas que se hacen pasar por mensajes de correo electrónico o por sitios web aparentemente inofensivos. Crear una contraseña segura y no utilizarla en otras cuentas. Según ESET, es bueno no volver a utilizar una contraseña para otra cuenta. Si se descubre la contraseña de una sola cuenta que se usa en otras se pueden perder todos los datos de una sola vez. Otra alternativa es el uso de gestores de contraseña, que almacenan la combinación de todas las cuentas y solo se debe recordar una contraseña maestra. Utilizar la autenticación en dos fases. Un segundo factor de autenticación (2FA) para proteger una cuenta, permite al banco verificar si fue el titular quien se conectó o realizó alguna transacción porque conoce cuáles son los dispositivos propios como el celular. No dejarse engañar. Los ciberdelincuentes fingirán que trabajan para el banco, enviarán notificaciones falsas o correos electrónicos con enlaces intentando que se cambie la contraseña, etc. Es importante recordar que si se recibe un correo en el que solicitan cambiar los datos de acceso de una cuenta o seguir un enlace, es necesario asegurarse de que sea genuino. La mejor opción es llamar por teléfono al banco o ir en persona. Utilizar el botón “Desconectar”. Si no se va a seguir usando la cuenta es preferible desconectarse. Si un ciberdelincuente intenta acceder a una sesión le resultará más difícil si la misma está cerrada. Activar las notificaciones por mensaje de texto. Si se ingresa a la cuenta de banca en línea una vez por mes, o menos, es una buena opción activar la recepción de notificaciones en el teléfono celular para tener información actualizada sobre las últimas transacciones y así reconocer fácilmente cualquier actividad sospechosa.

©Más información en We Live Security de ESET: http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/10/04/proteger-operaciones-bancarias-online/

Hace 25 años Tim Berners-Lee creó el URL

El 8 de octubre de 1991 Tim Barnes Lee creó el Localizador de Recursos Uniforme o URL (del inglés Uniform Resource Locator), un identificador de recursos uniforme (Uniform Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.

Los URL fueron una innovación en la historia de la Internet. Fueron usadas por primera vez por Berners-Lee para permitir a los autores de documentos establecer hiperenlaces en la World Wide Web (WWW). Desde 1994, en los estándares de Internet, el concepto de URL ha sido incorporado dentro del más general de URI, pero el término URL todavía se utiliza ampliamente.

Aunque nunca fueron mencionadas como tal en ningún estándar, mucha gente cree que las iniciales URL significan universal –en lugar de “uniform” – resource locator (localizador universal de recursos). Esta se debe a que en 1990 era así, pero al unirse las normas RFC 1736 y la RFC 1737 pasó a denominarse “Identificador Uniforme de Recursos” (RFC 2396).

Sin embargo, la letra “U” en URL siempre ha significado “uniforme”.

El URL es una cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en Internet. Existe un URL único para cada página de cada uno de los documentos de la WWW, para todos los elementos de Gopher y todos los grupos de debate Usenet, y así sucesivamente.

El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la cual permite que el navegador web la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello, el URL combina el nombre de la computadora que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del archivo, y el protocolo a usar para recuperar los datos para que no se pierda alguna información sobre dicho factor que se emplea para el trabajo.

Fue una genial idea. Un URL típico puede ser http://www.trincheraonline.com/.

©Fuente: Wikipedia.

Sabías que….

7 DE OCTUBRE

–1952: Se registra la primera patente del “Código de barras”.

–1954: Se lanza la IBM 608, primera calculadora con transistores.

–1959: La nave Luna III (URSS) fotografía el lado oscuro de la luna.

–1985: Nace Arash Ferdowsi, el cofundador del Dropbox.

–2003: Nokia lanza su smartphone y consola de juego portátil N-Gage.

8 DE OCTUBRE

–1991: Tim Berners-Lee crea el estándar URL: protocolo://servidor/directorio/archivo.

–1997: Yahoo compra RocketMail, luego será conocido como Yahoo! Mail.

–2004: FDA certifica VeriChip, el primer RFID para implantarse en humanos.

9 DE OCTUBRE

Se celebra el “Día Mundial del correo”

–1876: Alexander Bell realiza la primera conversación telefónica.

–1890: Clément Ader hace volar el primer avión de la historia, el Éole.

–1947: Los creadores de Eniac son contratados para desarrollar Binac, la primera computadora electrónica digital.

–2006: Google compra YouTube.