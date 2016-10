¡Así debería ser el país!

En la celebración del aniversario de la República de China (Taiwán) esta semana, se dio un hecho hasta ayer desconocido para muchos. Al menos en los detalles. Supimos que la alcaldesa de Managua, Daisy Torrez tuvo el gesto cortés de acercarse a saludar al ex presidente Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores. Pero Torrez se dirigió más que todo a María Fernanda para expresarle su reconocimiento por la labor de visita a los distintos barrios de la capital en esta campaña como candidata a diputada PLC por Managua. Nos parece que Nicaragua ya necesita de que vayamos dejando a un lado el odio y resentimiento.

Eso no es todo…

Flores de Alemán agradeció las expresiones de la alcaldesa y de paso le dijo que en sus visitas a los distintos territorios ha podido darse cuenta de muchos problemas de los pobladores.

Otra imagen impensable

Aunque no es la primera vez, ayer luego de la conferencia magistral del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, ante los socios e invitados de AMCHAM, el ex presidente Arnoldo Alemán –uno de los asistentes al evento—saludó a la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu. En anterior oportunidad se saludaron en la fiesta navideña de AMCHAM en diciembre del año pasado. Ayer, vimos rostros sonrientes de ambos, mientras la diplomática expresó al momento del saludo: “Un gusto saludarle”. Bueno, vamos al suave –piano,piano, como decía doña Violeta—en lograr que en Nicaragua dejemos a un lado actitudes del pasado.

Un “chipazo” de Aguirre-Sacasa

Durante su exposición ayer sobre las elecciones en Estados Unidos, el ex canciller Franciso Aguirre Sacasa dijo en un momento que “los norteamericanos son masoquistas”. Pero inmediatamente se dirigió a la embajadora Dogu, diciendo “Laura es mi amiga y espero que por esto que estoy diciendo no me vaya a quitar la visa”. La diplomática sonrió y la presentación de Aguirre Sacasa continuó.

En la conferencia de AMCHAM

La mesa de Trinchera, en la conferencia-almuerzo de ayer organizada por AMCHAM, y cuyo tema fue Las Elecciones Estadounidenses de 2016, a cargo del Dr. Francisco Xavier Aguirre Sacasa. En la gráfica, María Alicia Talavera; Francisco X. Reyes T., subdirectora, y gerente general, respectivamente, y el periodista Julio Pérez, de Trinchera. También compartieron la mesa con ejecutivas del Grupo de El Nuevo Diario, entre ellos, la Lic. Alejandra Guzmán, gerente general. En la otra foto, un aspecto de la concurrencia, con la mesa principal en primer plano. (Fotos: C.Obando/Trinchera).

Condolencias

Nuestras condolencias a Noel y Jorge Portocarrero Argüello, por el sensible fallecimiento de su señora madre, el pasado 21 de septiembre. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Hacemos extensivo nuestro pésame a sus respectivas familias.