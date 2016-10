España en su laberinto

Por Dr. Armando Mena Cuadra*

Los españoles miran con estupefacción una situación insólita en su escenario político, desde el 20D de 2015 pasando luego al 26J del 2016, fechas en que se efectuaron las elecciones para elegir al presidente de su gobierno, sin que hasta la fecha se haya podido llevar a cabo.

Pero esto es debido a una parálisis del sistema político porque, cómo expliqué en otros artículos sobre este mismo tema, el sistema electoral ha fallado debido a que fue diseñado, en la ley electoral para una elección bipartidista y no para la participación de varios partidos, que emergieron a raíz de la crisis de los años 2008 al 2011. En ese período, la gente dio parte de su confianza a nuevos partidos como Podemos, que aprovechó el desgaste de los partidos tradicionales pescando en aguas revueltas del PP y PSOE, quienes desde la restauración de la democracia se habían venido turnando en el ejercicio del poder.

Esta explicación, y además la cerrazón de los partidos tradicionales, que habían sido los que más porcentajes de votos y diputados habían sacado en ambas elecciones no dialogaron a pesar de que el partido ganador en ambos comicios había sido el PP y del ofrecimiento de un acuerdo con el segundo partido que era el PSOE -tal como sucede en otras partes de Europa- no cuajó porque el secretario general del PSOE -a la sazón se había enrocado en su posición anti Rajoy- no quiso llegar a acuerdo que facilitase la gobernabilidad.

España al momento de escribir esta crónica todavía sigue sin tener un gobierno en firme. Sigue gobernando el PP en funciones, es decir sin plenos poderes, hasta que se llegue a nueva sesión de investidura en la que las matemáticas electorales y otros factores añadidos como los nacionalismos vasco y catalán lo permitan.

Hasta el momento a raíz de las elecciones del 26J del presente año no se ha podido articular una mayoría que permita gobernar, pues se ha intentado tanto por la izquierda como por la derecha, es decir lo ha intentado tanto el PP como el PSOE, sin conseguirlo y el vórtice de este laberinto siempre ha estado del lado del PSOE, pues primero lo intentó con Ciudadanos, el cuarto partido en liza, sin tener posibilidades ya que los llamados “barones” del PSOE, es decir los líderes del partido pusieron como tope o límite que su partido no pactase con los nacionalistas, ya que significaría la rotura de España y ello le impidió a Pedro Sánchez pactar con los nacionalistas. Trató de hacerlo secretamente y en contra de los mandados por su comité federal máximo órgano de su partido entre congresos.

El PP, como el partido más votado en las elecciones del 26J, fue también encargado por el Rey Felipe VI, para que intentase ser investido como presidente del gobierno sin que lo lograra a pesar de su alianza o pacto con el partido Ciudadanos. Los números de los diputados de ambos no llegaron a los 176 –la mitad más uno-de diputados que significaba la mayoría absoluta siendo fallido el intento por la cerrazón del PSOE o mejor dicho de su secretario general Pedro Sánchez, que siendo un partido importante y que ha gobernado en España más de 20 años en varios periodos desde la restauración de la democracia en 1978, no lo permitió ya sea mediante pacto de investidura o acuerdo de gobernabilidad.

El caso es que todavía a estas alturas no hay gobierno salido de las elecciones del 26J, ya que Pedro Sánchez con su camarilla se negaba en redondo a pactar o abstenerse en la votación con el PP cuyo candidato Mariano Rajoy, era denostado por Sánchez, achacándole todas las desgracias del país en políticas sociales y económicas.

Todo esto ocasionó que la semana pasada, Sánchez fuese destituido de la secretaría general del PSOE por el Comité Federal del partido viendo que éste fue anteponiendo los intereses personales sobre los de España o de su propio partido. La reunión del Comité Federal que fue un espectáculo bochornoso, pues Sánchez intentó por todos los medios mantenerse en el puesto de secretario general poniendo de pantalla a los militantes polarizados de su partido en contra del PP, a cuya cabeza sigue Mariano Rajoy, ganador de las dos elecciones a las que me he venido refiriendo.

Pasada esta tormenta y la caída de Sánchez, parece que las aguas vuelven a un cauce más sosegado y prudente con el nombramiento de una gestora que dirija el partido hasta que haya nuevo Congreso y elija a un nuevo secretario general. Todo indica que el PSOE pactará una abstención para permitir la formación de un nuevo gobierno con Mariano Rajoy al frente, pues de otra manera el único camino que quedaría serían unas terceras elecciones, que dadas las circunstancias al PSOE no le convienen, y Podemos podría darle “sorpasso” y situarse como segunda fuerza en detrimento del PSOE así que la pelota está en la cancha socialista del de los socialistas.