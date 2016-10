Gossip: Top ten semanal (XXXVI)

Por Hamlett

Los nicaragüenses que vivimos las guerras de 1979 y los años 80 no queremos que vuelvan. Por eso, nuestra sociedad ha vivido, sentido y llorado el triunfo del No a los acuerdos de paz en Colombia. Una noticia de mucha trascendencia internacional se volvió un tema nacional.

¿Quién fue el perdedor de la semana? ¿Nica o extranjero? Veamos el resumen semanal, las diez notas más destacadas y concluimos al final.

1. NICA ACT. No porque el Senado de Estados Unidos se haya ido a hacer campaña electoral y dejara pendiente la decisión sobre Nica Act esta ha desaparecido. Solo reposará hasta mediados de noviembre y, en el mejor caso para el gobierno, volverá a despertar dentro de un año. El silencio del gobierno habla mucho de su estrategia: Esperar. Y en vista de que ya no habrá sorpresas porque hoy cerró sus puertas el Senado, este round lo gana Daniel Ortega. Veremos quien la pelea.

2. DOGU. En su balance de primer año como embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ha vuelto a advertir al gobierno sandinista que el escenario es malo para ellos. En una conferencia de prensa, Dogu dijo que la clase política y gubernamental de Washington está muy bien enterada de lo que pasa en Nicaragua, con lo que la posibilidad de manipulaciones y errores se minimiza mucho. La embajadora le aconsejó públicamente a Ortega que enderece las cosas y enrumbe al país por el camino de la democracia y el respeto a la Constitución. Como siempre ocurre, el gobierno está con la boca cerrada.

3. ELECCIONES. Dentro de un mes sabremos el resultado electoral. La noticia es si habrá sorpresas. La campaña no levantó este mes de octubre, el nivel de “bulla” sigue siendo el más bajo en la historia reciente de estos cotejos. El sandinismo ni siquiera contribuyó a darle brillo a la campaña. Los candidatos sandinistas estaban obligados a invertir para que se viera un país en elecciones. No para mostrar músculo alguno ante los adversarios sino porque ya hay un mal ambiente, adentro y afuera, apatía interna, y salir mañana con una aplastante victoria será para reírnos cuando Roberto Rivas anuncie que ganaron.

4. PLEITÓN. Eduardo Montealegre no ha podido convencer de que está “retirado” de la política. La verdad es que lo hemos visto imitar cada paso que da el expresidente Arnoldo Alemán que no nos sorprendería verlo un día de estos hablando como él. Después de todo fue quién, Alemán, lo metió a la política. Esta semana volvió a repetir que se queda solo con su movimiento y que no le interesa unirse al MRS. Diga lo que diga, Montealegre es un rehén… ya saben de quién.

5. ABOGADOS. La Corte Suprema de Justicia decidió iniciar una profunda revisión, con el Consejo Nacional de Universidades, CNU, de la carrera de derecho que otros deberían imitar. El derecho es trascendental en la vida del país y la producción de 2.500 abogados por año no es sano ni un buen indicador. Es un tema antiguo que viene siendo arrastrado por la sociedad y finalmente parece que será tomado en serio. Populismo aparte, esta actitud de renovar y prestigiar la carrera del derecho contrasta con la decisión de la UNI de rebajar a un 20% del valor (100%) el examen para conseguir un cupo en ingeniería y arquitectura. De nuevo, el populismo solo llevará a que dentro de pocos años los “ingenieros” tengan que trabajar de albañiles para conseguir financiar sus vidas.

6. LEYES. El gobierno lanzó una contraofensiva para evitar que Nica Act destroce el futuro de inversiones para Nicaragua. Al anunciar una cartera de $5,000 millones de dólares en proyectos para 5 años ha hecho que nos hagamos muchas preguntas, sobre todo si la ley antisandinista se convierte en realidad. Como dirían los chavalos “de dónde tela si no hay arañas”. ¿O las hay?

7. PETRÓLEO. Una primicia de Trinchera de la Noticia, publicada ayer, revela lo frágil que se volvió el país en materia de almacenamiento de petróleo. Una crisis -no deseada- nos dejaría en la Edad de Piedra debido a la irresponsabilidad de Puma Energy. A casi dos meses del incendio en sus tanques no ha ofrecido una alternativa, ni siquiera ha dado a conocer los resultados de la investigación.

8. BM/FMI. El gobierno -y otros- está “feliz” porque el Banco Mundial y el FMI dicen que tendremos el tercer mejor crecimiento del PIB en 2016, solo superado por República Dominicana. Si, es cierto, un 4.5% es bueno, pero, ¿cómo salimos de la pobreza y del penúltimo lugar de América Latina en cuanto a subdesarrollo? Todos sabemos que necesitamos crecer a entre un 7% y un 15% anual por 20 años para salir del hoyo. Yo les sugeriría más prudencia y humildad con las cifras y pronósticos porque la caída de crecimiento en Argentina, México o Colombia no tienen nada que ver con nosotros. No debe alegrarnos.

9. MATTHEW. El huracán más devastador en una década. No solo golpeó a dos islas más grandes del Caribe con una estela de 150 muertos y millones en daños. Tocó a EEUU y está dándoles duro a tres estados de la costa este.

10. LOS VICES. Trump no ve una. Tim Kaine, el vice Hillary, le dio una pasada a Mike Pence en un debate, finalmente de altura. Veremos pasado mañana como le va al magnate que no pagó impuestos durante 10 años.