Editorial: Solidaridad con los periodistas de Confidencial

 En nombre del equipo periodístico de Trinchera de la Noticia, La Calle y el Canal RTV50 nos solidarizamos con el periodista Carlos Fernando Chamorro y los trabajadores de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. El acoso a que han estado sometidos debe terminar, así como cualquier tipo de presión contra cualquier periodista o comunicador social que esté ejerciendo su profesión, o contra aquellas personas que sienten la necesidad de expresarse, de buscar y recibir información y divulgarla sin sufrir consecuencias.

 Esta demanda de respetar las libertades individuales es para todo hombre y mujer de prensa que labore para medios privados o del estado, o que cumpla con su misión ciudadana de informar lo que ocurre en el país.

 Las autoridades, en especial las que ha mencionado el periodista Carlos Fernando Chamorro en su denuncia, deben someterse a lo que la Constitución y las leyes establecen sobre la materia. Los periodistas, y hablo de todos sin excepción, deben cerrar filas y defender a cualquier colega que, como los de Confidencial hoy, son víctimas de una trama conspirativa que pretende infiltrar a un medio de información, manipulando a trabajadores de esas empresas.

 No vamos a caer en la trampa de analizar si la denuncia es falsa o verdadera porque hay suficientes evidencias para afirmar que los colegas no están inventando una situación tan grave. Dos garantes morales de la talla de los obispos Cardenal Leopoldo Brenes y Silvio Báez Ortega han dado crédito a los hechos, y eso es suficiente para no perder el tiempo en que, si se trata de una “cosa” u otra, un golpe político antigobierno o cualquiera otra de las tonterías que escuchamos durante el fin de semana.

Buscar la verdad

 La verdad debe surgir y las autoridades, incluyendo las mismas señaladas por los denunciantes, deben investigar a fondo lo ocurrido. La política del secretismo y la de ignorar constantemente las denuncias de la prensa independiente no pueden ni deben “relevar” a la Policía Nacional y a la Fiscalía de investigar estos hechos.

 Carlos Fernando Chamorro es un periodista al que debemos respetar profesionalmente, independiente de que, si nos gustan o no sus posiciones políticas o su estilo de hacer periodismo. Él y sus colaboradores deben ser protegidos en su labor periodística, así como todos los colegas.

 Hablo del mismo respeto y compromiso que la Constitución establece para todos los periodistas y comunicadores sociales y del que no se escapa uno solo.

Constitución

 La sociedad no debe permitir una sola violación constitucional más. Los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política de la República contienen un mandato claro y contundente para proteger la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a buscar, difundir y recibir información e ideas a través de los medios sin censura previa.

 Las redacciones de estos artículos datan de la Constitución de 1987, impulsada por el FSLN, y de las discusiones de la reforma de 1995, en que el sandinismo logró ponerle más candados y blindaje a la labor periodística.

 Nicaragua es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y, por tanto, complementos importantes de la misma Constitución.

 Es más, los sandinistas votaron a favor de Ley de Acceso a la Información Pública que ha sido pisoteada muchísimas veces por el orteguismo.

Debemos unirnos

 Reconocemos que hoy en día los periodistas estamos más desunidos que nunca. El silencio de este fin de semana de las organizaciones periodísticas es una vergüenza para el gremio y para la sociedad que espera mucho del trabajo de la prensa, en especial de la independiente.

 Pero, no debemos ni podemos callar ante esta situación. El gobierno debe pronunciarse y no callar para que el viento se lleve la denuncia de los colegas. El dicho repite que “Hoy por ti, mañana por mi”, y no me refiero a que en el fondo flote en nuestra labor un sentimiento de culpa que debemos curar por adelantado.

 Hablo de que la integridad de los periodistas y comunicadores sociales es una responsabilidad del estado me guste o no lo que digan o hagan. De eso se trata la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información veraz y objetiva para construir una opinión pública sana y por ende una ciudadanía constructiva.

 Debilitar estos pilares de nuestro sistema solo fortalecerán al autoritarismo que ahora conduce los destinos del país.

No funcionará

 Las amenazas no funcionarán contra quién, como los colegas de Confidencial, están compenetrados de su misión y decididos a pagar los costos.

 Por el bien y el futuro de las instituciones denunciadas deben romper el silencio y la inacción y llegar al fondo de estos hechos. Los resultados deben ser ventilados de forma transparente para que la sociedad sepa la verdad.

 Misiones de “profilaxis” o chantajes como la denunciada no mejorarán al orteguismo ni enmudecerán a la prensa independiente. Esto ya lo vivió antes el periodismo nacional y seguramente logrará salir adelante.

 De eso no tengo la menor duda.

Xavier Reyes Alba

Director