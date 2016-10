1,000 muertos en Haití con amenaza de epidemia de cólera

*Total de muertos en Haití por huracán Matthew asciende a 1.000

Puerto Príncipe

El total de muertos en Haití tras el paso del huracán Matthew ascendió a 1.000 el domingo, mientras el país lidiaba con los fallecidos por el cólera y algunas autoridades tenían que comenzar a enterrar a las víctimas en fosas masivas.

El poderoso huracán, la tormenta más feroz en el Caribe en casi una década, azotó a Haití el martes con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.

Un recuento que hizo Reuters de números de funcionarios locales mostró 1.000 personas muertas por la tormenta en Haití, el país más pobre de América.

Naciones Unidas pidió el lunes 119 millones de dólares para llevar ayuda humanitaria a 750.000 personas en el suroeste de Haití, que recibió el impacto directo del huracán Matthew.

Los fondos se emplearán en el suministro de alimentos, agua potable y cobijo para los más vulnerables después de que grandes zonas de cultivos e infraestructuras quedasen destruidas la pasada semana, dijo la ONU en su petición a donantes para el país del Caribe.

“El huracán Matthew ha provocado la mayor crisis humanitaria de Haití desde el terremoto de 2010 en un momento en el que el país ya se enfrenta a un aumento en el número de casos de cólera, inseguridad alimentaria y malnutrición graves”, dijo.

Epidemia de cólera

(Apro).- A seis días de que el huracán Matthew golpeó Haití, las autoridades comenzaron a enterrar a decenas de víctimas en fosas comunes debido a la descomposición de los cuerpos, ante la amenaza de la propagación del cólera en el país.

El entierro en fosas comunes tiene lugar en algunas áreas como Jeremie, una ciudad de unas 30 mil personas, informó este lunes Kedner Frenel, un funcionario del gobierno central en la región de Grand Anse, suroeste de Haití.

Frenel manifestó que hay una gran preocupación por el cólera que se ha extendido en el suroeste del país, por lo que las autoridades se centran en conseguir agua, alimentos y medicamentos para los miles de damnificados que se encuentran en albergues.

El huracán Matthew, el más fuerte en casi una década en el océano Atlántico, azotó a Haití el martes pasado con vientos de 230 kilómetros por hora e intensas lluvias que dejaron al menos 1.4 millones de personas afectadas.

A seis días de que el huracán tocó tierra en Haití, las cifras de víctimas son dispares, pues según Protección Civil reportó este lunes 372 muertos, cuatro desaparecidos, 246 heridos y 175 mil 509 las personas en albergues, pero agencias internacionales dan cuenta de más de mil fallecidos.

Frenel destacó que la mayoría de las víctimas se produjeron en el sur del país, sobre todo en Jeremie, según el diario Haiti Libre.

El gobierno haitiano no ha podido establecer contacto con varias localidades del sur, impactadas severamente por el fenómeno, por lo que aún no se han podido cuantificar los daños causados por Matthew en un país muy vulnerable a los desastres naturales.

Sin embargo, aseguró que la situación es catastrófica en el sur del país y solicitó ayuda internacional para enfrentar la crisis que todavía mantiene zonas del país incomunicadas.

Haití, el país más pobre de América, vive este lunes el segundo de los tres días de luto nacional declarado por el gobierno por las víctimas provocadas por el paso del huracán.

El país ha empezado a recibir ayuda desde el exterior, mientras los organismos de socorro intentan llegar hasta las zonas más afectadas, algunas de las cuales permanecen todavía incomunicadas y sin servicios como electricidad, agua o teléfono.

Países como España, Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba, Colombia, Francia y la Unión Europea han prometido ayuda a Haití para hacer frente a la situación provocada por Matthew, que obligó el aplazamiento de las elecciones generales previstas para ayer domingo.

Haití aún no se ha recuperado de los estragos del terremoto de 2010 que dejó unos 300 mil muertos, una cifra similar de heridos y alrededor de 1.5 millones de damnificados.

Los estragos en Carolina del Norte

El huracán Matthew estaba lejos ya de la costa atlántica de Estados Unidos en la madrugada del lunes, pero la devastación que causó sigue, sobre todo en Carolina del Norte, donde las ciudades anegadas intentan secarse mientras que vigilan de cerca los crecidos ríos.

Se espera que las inundaciones remitan lentamente en los próximos días mientras el agua de las lluvias — más de 30 centímetros en algunos lugares — va a dar a los ríos y fluye corriente abajo, lo que podría provocar nuevas crecidas en muchos lugares que se vieron afectados por una tragedia similar tras el huracán Floyd en 1999.

Miles quedaron súbitamente atrapados en casas y vehículos como consecuencia de las lluvias torrenciales. Rescatistas emplearon helicópteros de la Guardia Costera para ayudar a personas atrapadas en los tejados y utilizaron vehículos militares para llegar a otras.