Piloto de American que volaba a Managua fue “lampareado” por rayo láser

Miami, Florida

El piloto de un avión comercial de la empresa estadounidense American Airlines fue “encandilado” por un rayo láser, manipulado por desconocidos, cuando despegaba del aeropuerto internacional de Miami rumbo a Managua, el pasado fin de semana.

Una cadena de televisión en inglés de La Florida reportó el incidente que calificó de grave.

El incidente se reportó la noche del sábado, poco después de que el vuelo 993 de American Airlines despegó hacia Nicaragua con casi todos los asientos ocupados.

La fuente dijo que el piloto del Boeing 737 volaba a 8.000 pies de altura cuando el láser brilló a través de la cabina del piloto. Los conductores de la nave maniobraron adecuadamente para sacarse rápidamente el “encandilamiento”.

“Sucede muy a menudo”, dijo a la cadena de TV, el ex ejecutivo de la Administración Federal de Aviación, Stephen Lloyd.

Lloyd conoce de los peligros que implica el uso de los láseres contra la aviación comercial o civil.

“Cada vez que un láser ilumina la cabina del piloto, con la luz verde o negra en sus ojos no puede concentrarse y que no puede ver”, dijo Lloyd.

“Afortunadamente para ellos, los pilotos, estaban a unos 8.000 pies (tomando altura). Si hubiese estado a una menor altura, el caso hubiese sido aún más peligroso”, dijo.

Un segundo incidente ocurrió la misma noche a los pilotos de un Cessna 172 del Aeropuerto de Tamiami, en la Florida.

La luz iluminó el lado derecho de la aeronave cuando el avión estaba volando a sólo 1.500 pies de altura.

El portavoz de la FAA, Kathleen Bergen, dijo que la agencia notificó al Departamento de Policía de Miami-Dade sobre los incidentes e investigará.

El vuelo de American transcurrió con normalidad el resto de la ruta, los pasajeros llegaron a Managua sin retrasos, mientras que los pilotos no informaron de afectaciones en su salud, según los medios de Miami.