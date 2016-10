Fundación Teletón reconoce a Grupo Lafise y colaboradores

Por su capacidad de amar y apoyo decidido a la niñez con discapacidad de Nicaragua

Los diplomas de reconocimientos los entregó Orlando Sevilla, director ejecutivo de Fundación Teletón a Gastón Rappacccioli, vicegerente general de Banca de Personas de Banco LAFISE BANCENTRO y a Isabel Núñez, gerente de Capital Humano de Grupo LAFISE.

“Es un reconocimiento sencillo, pero de gran valor, con el cual deseamos agradecer la labor social y de cariño que Grupo LAFISE y sus colaboradores realizan para recaudar fondos que beneficien con atención médica y terapias especializadas a los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en Nicaragua, a través de los centros de rehabilitación que Fundación Teletón tiene en el país,” destacó Sevilla.

Grupo LAFISE aportó al Teletón 2016 C$ 536 mil 956 córdobas. Los colaboradores recaudaron C$ 225, mil 664 córdobas y C$ 311, mil 292 córdobas correspondieron a las empresas que conforman Grupo LAFISE.

Fundación Teletón brinda atención a 34 mil niños con discapacidad en todo el país. Su meta, con la colaboración de todos los nicaragüenses, es poder cubrir más territorio del país ya que se calcula que 200 mil niños nicaragüenses sufren algún tipo de discapacidad. El próximo teletón se realizará en el mes de marzo de 2017 y desde ya Fundación Teletón invita a los nicaragüenses a planificar su donación y de esta manera colaborar a que miles de niños con discapacidad reciban atención de calidad.

Este año, al igual que los anteriores, Banco LAFISE BANCENTRO puso a disposición del público las cuentas No. 100243474 en córdobas y la No. 101233936 en dólares de Fundación Teletón, el servicio de telepago 1800-8472 para que con las tarjetas VISA y MásterCard el público pudiera realizar sus aportes, la opción de LAFISErvicios de Banc@Net, la red de ATM LAFISE y la amplia red de sucursales en todo el país, en donde se colocaron alcancías para que los clientes pudieran entregar sus donativos.