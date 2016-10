Tres escenarios y en todos perdemos

FUNIDES advierte posibles escenarios que afectaría Ley Nica Act

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES), una de las escuelas de pensamientos más importantes del país en el análisis económico y social, dio a conocer los diversos escenarios posibles en que Nicaragua se vería afectada, de aprobarse la Ley Nica Act en Estados Unidos y sus potenciales efectos económicos. “No podemos ser ingenuo de que no va a tener ningún efecto”, aclaró.

“El efecto negativo de aprobarse la ley, caería fundamentalmente sobre las inversiones del sector privado, la inversión extranjera directa y la inversión pública. Entre los escenarios simulados está un estancamiento del 0% de las inversiones o una caída de las inversiones en un 5%, que llevaría a un crecimiento de la economía aproximadamente en un 2%, “es un tema serio, quería hacer este abordamiento de parte de FUNIDES”, indicó el expositor.

Escenario base

Un escenario base parte de que los efectos de la ley sean muy bajos o se mantengan todos los factores constantes y tampoco se mantengan expectativas adversas a los inversionistas, con un crecimiento del 7% de las inversiones, que haría crecer a la economía alrededor del 4%-4.5%.

“De todas maneras la economía llevaría una desaceleración paulatina”, explicó.

Segundo escenario

Otro escenario que sería una “espada de Damocles”, a menos que sea cambiada y se tenga una nueva ley en el 2017. Esto traería un período prolongado de expectativas económicas adversas y podría generar alguna reacción a los inversionistas.

Tercer escenario

El escenario tres es que se den expectativas adversas, se reducen las inversiones, pero, además, se corta el financiamiento, aunque no de manera brutal y automática, “porque asumimos que los préstamos aprobados no van a ser recortado”. Aquí están los tres escenarios, donde prácticamente tendríamos un estancamiento de las inversiones en Nicaragua, no decrecerían, pero tampoco crecería. De mantenerse esa situación, la economía crecería 2% en los próximos cinco años, indicó.

“Ya hay comentarios en la prensa internacional y esto puede generar algún efecto sobre las inversiones, aunque los efectos sobre las inversiones no corren de manera inmediata, uno no va a dejar a medio palo un edificio que ya se está construyendo. Aquí estamos hablando de efectos que no serían visibles en el 2016, tampoco en el 2017, sino que se podrían ir viendo efectos “en la tubería de proyectos que estaban en formulación, en proyectos que están en concepto de ideas”, aclaró de hecho, para el 2016 se mantienen las metas de crecimiento”, añadió.

Hay que tener muy en cuenta de que Nicaragua no es el país con mayor recepción de inversiones de Centroamérica, es el penúltimo país. Del pastel, Panamá se lleva el 45%, Costa Rica el 30%, Guatemala el 13%, Honduras el 11%, Nicaragua el 8% y El Salvador el 3%. La inversión depende del tamaño de la economía. “Debemos estar consciente que este es un pastel que se va a distribuir en los próximos años, en los distintos países de la región, y de alguna manera Nicaragua aparece allí como candidato”.

No tendría efectos inmediatos

En todo caso, la ley de aprobarse, no tendría efectos inmediatos en la cartera de proyectos e inversiones aprobados, los que seguirían su ritmo normal de realización. Los efectos se podrían sentir allá por el 2019-2020, en caso que la ley se aprobara en esta legislatura.

Chamorro aclaró que su exposición no fue una predicción de lo que va a pasar, sino la presentación de distintas alternativas, “que se podrían venir”, en caso que la Nica Act se apruebe, si la ley avanza en el 2016 o en el 2017 y se convierta efectivamente en ley para su aplicación. El ejercicio estuvo diseñado para alertar, que leyes de este tipo afectan el clima de inversiones, “no es aventurado decirlo, es bastante seguro que la ley afectaría de alguna manera la imagen del país como destino de inversiones”, aclaró Chamorro.

Sin ser aprobada puede tener efectos

Las consecuencias de un a ley de esta naturaleza son muy importantes, pueden comprometer el crecimiento de un país; la misma existencia de la ley, sin necesidad de ser aprobada puede generar efectos reales sobre el sector empresarial y la economía, “si esto se mantiene en la agenda, particularmente el próximo año, y se sigue hablando de esta ley por más tiempo, puede tener efecto sobre el aspecto empresarial y la economía”, dijo el director de FUNIDES.

“Aquí no se trata de buscar alternativas financieras, sino impulsar muchas cosas que FUNIDES viene proponiendo desde hace mucho tiempo, como son “restaurar la credibilidad del proceso electoral, fortalecer la independencia de los Poderes del Estado y fortalecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho”, señaló.

Si se cumplen condiciones ley dejaría de existir

Si se certifica que Nicaragua cumple con las condiciones que están en la ley, ésta dejaría de existir, “de tal manera que si se genera un cambio, no aquí a noviembre, pensémoslo el próximo noviembre, de alguna manera quitaría el argumento a las velas de pasar la ley porque se hizo el cambio”. Si se cumplen las condiciones “que son bastantes directas”, se cumpliría el escenario base, con un crecimiento de la economía del 4%, contestó Chamorro a una pregunta.