Gossip: Verdades evidentes

Por Hamlett

 Las veces que los conductores del segundo debate presidencial le preguntaron a Donald Trump, ¿es aún el candidato de los republicanos?, acerca de sus propuestas para resolver temas importantes como Obamacare, Siria, ISIS, el NAFTA, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la vacante en la Corte Suprema de Justicia, su respuesta siempre fue que debe destruirse lo que hay y hacer algo nuevo.

 ¿Cómo?, insistieron los presentadores y Trump volvió a la carga, arrasar con lo que hay y hacer otras cosas.

 Esto me hizo recordar a la política nicaragüense. El bloque ahora desunido del MRS y de Eduardo Montealegre han tenido una actitud similar a la Trump, guardando las distancias y las situaciones, diferentes, por cierto.

 ¿Cuál es la propuesta sustitutiva a la dictadura de Ortega? No lo sabemos, en las bocas de los voceros de este grupo se escucha decir “hay que volver a la democracia”, “hay que respetar la Constitución”, acabar con el orteguismo, acabar con la supeditación de las fuerzas públicas de seguridad al régimen, acabar con el Canal Interoceánico, romper los vínculos con Venezuela, Ecuador y Rusia.

 Pero, ¿cuál es la propuesta?, a cuál democracia se refieren si apenas comenzamos a construir una cuando apareció el bolañismo y luego Ortega volvió al poder. ¿Cuál es la Constitución que debe regirnos? ¿La que el FSLN hizo en 1987, y que poco a poco ha vuelto? ¿La que modificó el MRS y los pescaditos en 1995, y a la que aún se aferran?

Pregúntenle al pueblo

 Lo mejor sería preguntarle al pueblo qué quiere. En mis tiempos decíamos que los líderes pequeños burgueses sentían desprecio por el pueblo y por ello solían hablar en su nombre sin preguntarle lo que pensaba.

 Los “intelectuales” y los “pensadores” rojinegros no conciben, y probablemente hasta horror les dé, dejar que los campeches y los chapiollos decidan si quieren una nueva Constitución y cómo la quieren.

 ¿Quién de ustedes cree que Humberto Belli dejará en manos de los pobres la decisión de qué hacer con Nicaragua? Efectivamente ese es el dilema. Todos hablan por el pueblo y nadie se ha detenido a preguntarle qué quiere.

Las mentiras

 Ayer me dio risa la crónica de La Prensa sobre la manifestación del domingo en Somoto en donde “los opositores” firmaron “una nueva alianza” mientras hacían llamados a la unidad “sin exclusiones” de las fuerzas no sandinistas. Cuentan que Moisés Hassan no quería firmar porque antes –según lo dijo en el acto- debía consultar “con las bases y órganos de dirección del partido” Acción Ciudadana, PAC, ahora suspendido y con la personería jurídica en vilo.

 Todos los demás, MRS, Ciudadanos por la Libertad, firmaron sin consultar con sus “bases” o “estructuras”. ¿Esta es la oposición verdadera? ¿O es la oposición que acepta Estados Unidos y algunos europeos?

 Algo más. El domingo debutó -en la manifestación- el nuevo grupo de la excandidata a la vicepresidencia del PLI, Violeta Granera Sacasa, llamado “Frente Amplio por la Democracia”. Otra sigla que no sabemos cuándo y cómo nació, quiénes lo integran, cómo se financia.

 La “oposición verdadera” fue un concepto acuñado por La Prensa, repetido por Radio Corporación, que los adversarios de Daniel Ortega acopiaron de inmediato para segregar a los partidos que no están en el proyecto político.

Están participando

 A Montealegre le quitaron el PLI, pero ese partido sigue funcionando, participan de las elecciones, tienen a un presidente, a un comité ejecutivo nacional, una sede, es decir, existe solo que ya no está jefeado por Montealegre.

 El sandinismo oficial existe en el FSLN, y sus disidentes se agrupan en movimientos, ninguno de los cuales tiene personería jurídica. El MRS fue aliado electoral de Ortega en las elecciones del 2001, luego, los “hermanos” rojinegros volvieron a pelearse y los renovadores se enquistaron en la derecha que tanto aborrecieron y confiscaron en los años 80. ¿Cuántos de los líderes del MRS apoyaron la censura y cierre de La Prensa en esa década?

 En las ancas de Montealegre cabalgaron desde 2010 hasta hace unas semanas en que éste los mandó al carajo para formar su partido, sin rémoras que cargar. Desde el surgimiento del movimiento Ciudadanos, sus antiguos aliados han llorado a mares. El mismo Fabio Gadea Mantilla le dijo a La Prensa en una entrevista que le daban “ganas de llorar” al ver cómo se dividía su movimiento. Luego los amenazó, si no se unen no cuenten con él.

Lo mediático

 Durante un par de meses han vagado por el “desierto” de la política rogándole a Montealegre que no los abandone, y éste, desde su búnker, le dio instrucciones a Callejas para que asistiera y firmara por Ciudadanos, guardándose así la carta del veto.

 El domingo nació otra asociación, como tantas que han nacido y muerto, la última fue la idea de José Pallais y Carlos Noguera, bautizada como “Frente Amplio Opositor”.

 No hay que menospreciar el tendido mediático que estos grupos han logrado dentro y fuera del país. Mientras el sandinismo construyó una red de canales y medios para aislar a la gente, para que olvide la realidad dejando que las telenovelas y la frivolidad hagan su trabajo narcotizante, otro bloque mediático crea un país al borde de la guerra civil, del caos y de la hecatombe.

 A todo esto, ¿cuál es la verdad? Algo de ella asomará el seis de noviembre, hay que estar atentos a ver las señales.