COSEP: “Hay preocupación por la ley Nica Act”

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, defendió el análisis presentado el martes por FUNIDES, un centro de pensamiento dedicado a monitorear y estudiar la economía del país.

El asesor económico y financiero de la presidencia, Bayardo Arce Castaño, descalificó la presentación y la calificó de “irresponsable”.

“Si llegáramos a tener esta ley”, Nica Act, “el sector privado luchará contra la corriente, ya lo hicimos con un waiver”, comentó Aguerri en su conferencia de prensa semanal.

“Lo que FUNIDES hizo fue poner escenarios… a los empresarios nos deben dar insumos para saber cuáles son esas amenazas”, comentó el dirigente gremial.

Apuntó que el estudio de la fundación es para que “el gobierno entienda cuáles son los escenarios, no solo desde el punto de vista político…”

Sin embargo, llamó la atención de que el sector privado nicaragüense prosigue con su labor. “Es importante reflejar que hoy está inaugurándose en Corinto, una empresa del sector fertilizante. El viernes estaremos inaugurando en el Rama, una planta industrial de palma. Ustedes han visto esta semana los esfuerzos en el sector de bienes raíces. Los esfuerzos del sector privado es atraer inversiones”, afirmó el presidente del COSEP.

