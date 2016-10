Bob Dylan es el Premio Nobel de Literatura 2016

La Academia sueca eligió al músico y escritor estadounidense como sucesor de la bielorrusa Svetlana Alexijevich

En el último acto de 2016, luego de que se entregaran los premios en Medicina, Química, Física, Economía y a la Paz, la Academia sueca anunció que el nuevo Premio Nobel de Literatura es Bob Dylan .

De acuerdo al documento firmado por las autoridades, el cantante y compositor recibió este reconocimiento “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la gran canción americana”.

Dylan, de 75 años, está considerado como una de las figuras más influyentes de su generación. En 2007 fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y un año después con el Pulitzer de honor.

El de Literatura, reconocimiento que entrega 8 millones de coronas suecas (927.740 dólares), es el último de los premios Nobel que se concederá este año. El galardón lleva el nombre del inventor de la dinamita, Alfred Nobel, y ha sido entregado desde 1901 por los logros en ciencia, literatura y la paz, de acuerdo con su voluntad.

Por qué Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura 2016

¿Qué llevó a la Academia sueca a elegir al músico Bob Dylan como el nuevo Nobel de Literatura? Según el fallo del jurado, que se conoció esta mañana, el músico recibió el premio “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

Y aunque no todo el mundo lo sabe, el músico escribe.

Uno de los libros que tiene Dylan se llama “Tarántula”, es de 1966, y a lo largo de sus páginas el músico recorre con su pluma diferentes etapas de su vida: cómo conquistaba mujeres, la forma en que dormía, los temas que siempre estuvieron en su cabeza y la forma en que conseguía escribir sus canciones. Todo escrito con su marca: una prosa poética que en más de una oportunidad se confunde con verso.

En 2004 apareció el segundo libro del creador de Blowin’ in the Wind: “Crónicas, Volumen I”. La primera parte de su autobiografía, una obra de 304 páginas que estuvo por demasiadas semanas entre los más vendidos y que relata su llegada a Nueva York en 1961 y la grabación de su primer álbum, entre varias cosas más.

Además, hay libros que recopilan las letras de las canciones de Dylan y ahí está la clave para comprender por qué el comité sueco eligió esta vez que el Nobel de Literatura sea para un músico: sus canciones son poesía.

“Como artista ha sido altamente versátil y ha trabajado como pintor, actor y autor de guiones”, recuerda la academia.

“Si miramos miles de años hacia atrás, descubrimos a Homero y a Safo. Escribieron textos poéticos hechos para ser escuchados e interpretados con instrumentos. Sucede lo mismo con Bob Dylan. Puede y debe ser leído”, declaró la secretaria de la Academia, Sara Danius, minutos después del anuncio del galardón.

Dylan, en verdad nacido como Robert Allen Zimmerman, recibirá un diploma, una medalla de oro y un premio económico, que este año es de casi un millón de dólares.

