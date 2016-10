Oliver Stone no le perdona a Hillary su apoyo a la Contra

*En campaña de su película “Snowden”

Madrid.

El famoso director de cine Oliver Stone, quien recién cumplió 70 años, no le perdona a la candidata presidencial demócrata de los Estados Unidos, Hillary Clinton, el apoyo que le dio en los años 80 a la Contrarrevolución sandinista.

Stone, quien ha sido crítico no solo desde sus películas, de los gobiernos de Estados Unidos, en particular por las guerras como la de Vietnam (Pelotón), fue un gran amigo y defensor del presidente Hugo Chávez Frías. Otro fue el conocido actor y director Sean Penn.

Oliver Stone no cree que ninguno de los dos grandes candidatos a las próximas elecciones vaya a cambiar las cosas y advierte en concreto contra Hillary Clinton.

“Siempre están hablando de Donald Trump, pero no creo que él tenga opciones. Clinton es parte del mismo sistema, una mujer extraña, quiere ser una guerrera y adora a los conservadores y a los militares”, afirmó en Madrid.

“Además, su historial no es bueno. Apoyó los bombardeos en Yugoslavia, apoyó a la Contra en Nicaragua, la primera guerra de Irak, el cambio de régimen en Siria”, enumera. “El caos la persigue”.

Defensor de Snowden

En “Snowden”, su última película, vuelve a arremeter contra el gobierno de Estados Unidos, su sistema de vigilancia global y su secretismo.

“La democracia está en peligro, no puede haber democracia sin información pública”, aseguró el cineasta a Efe durante el pasado Festival de San Sebastián, donde presentó su filme sobre Edward Snowden, el exanalista de la agencia nacional de seguridad de EEUU (NSA) que en junio de 2013 filtró miles de documentos clasificados.

Stone se ha basado en los libros “The Snowden files” de Luke Harding y “Time of the octopus” de Anatoly Kucherena, y tanto él como el actor Joseph Gordon-Levitt, que le da vida en la ficción, se reunieron con el propio Snowden en Moscú en varias ocasiones.

“Snowden nos ayudó a entender mejor la historia y a clarificar aspectos técnicos. Nos dio mucha información y mucha confianza, creo que pensó que tarde o temprano alguien haría una película sobre él, y mejor ésta que una película mala para la televisión”, señaló el director de “JFK” o “Platoon”.

El filme arranca cuando en 2013 Snowden abandona su trabajo en la NSA y vuela a Hong Kong para reunirse con los periodistas Glenn Greenwald (Zachary Quinto) y Ewen MacAskill (Tom Wilkinson), y la cineasta Laura Poitras (Melissa Leo) para entregarles la información sobre los programas de vigilancia del gobierno de Estados Unidos.

Para Stone el corazón de la historia es la transformación de Snowden de patriota convencido y obediente, simpatizante de George W. Bush, en “el mayor traidor de la historia de Estados Unidos”, y entender qué le llevó a ese cambio.

“Admiro a Snowden como ciudadano”, señala. “Es ridículo tener toda esa información clasificada y secretos de Estado. La realidad está distorsionada. Estamos completamente en ‘1984’ (en referencia a la novela de George Orwell)”.

“Desconfío de los gobiernos y creo que es una desconfianza saludable”, añade. “Los gobiernos tienen el poder de la propaganda, pueden repetir hasta la saciedad ‘terrorismo, terrorismo’, meter el miedo en tu cabeza; necesitamos protegernos a toda costa de la propaganda”.