Por qué los sistemas de pago electrónico son importantes para Nicaragua

Los sistemas de pago es el conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y sistemas interbancarios de transferencia de fondos. Estos son una pieza fundamental de la infraestructura financiera de un país como Nicaragua, porque canalizan los pagos haciendo posible la ejecución de las transacciones comerciales y financieras.

Sus beneficios: (1) Reducir los costos e incrementar la seguridad de las transacciones, (2) Sustentar la estabilidad financiera y la correcta y oportuna transmisión de la política monetaria a través de los mercados monetarios y de capitales.

(3) Facilitar la liquidación de fondos de alto valor en los mercados financieros; (4) Fomentar la inclusión financiera.

En el marco de la inclusión financiera se han identificado cuatro categorías de productos o servicios a los que debe tener acceso toda persona: depósitos, seguros, créditos y medios de pagos innovadores.

Es importante tener en cuenta que un sistema de pagos que no funcione bien, puede tener consecuencias y riesgos relevantes. Los participantes en los sistemas de pagos pueden estar expuestos a diversos riesgos.

Por ejemplo, un participante podría efectuar tardíamente un pago (riesgo de liquidez) o en ningún momento (riesgo de crédito), afectando adversamente al participante beneficiario o receptor de los fondos.

Más aún, si el valor de los pagos procesados por un sistema de pagos fuera lo suficientemente elevado, individualmente, de manera agregada, o en relación a los recursos disponibles de los participantes del sistema, entonces problemas de liquidez en un participante podrían transmitirse directa y rápidamente a los otros participantes, e incluso propagarse a otros sistemas y afectar al sistema financiero en su conjunto (riesgo sistémico).

Del mismo modo, los riesgos operativos podrían llevar, en un extremo, a una situación similar.

Situación en Nicaragua

La ley orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) establece como una función del Banco, normar y supervisar el sistema de pagos del país. Administra el Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE), a través del cual se realizan transacciones de alto valor.

Los principales sistemas que conforman el sistema de pagos del país son: (1) El SINPE que incluye cuatro subsistemas: Cámara de Compensación Electrónica de Cheques (CCE), donde se intercambia cheques de forma física y medios electrónicos para compensarlos y liquidarlos.

Las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), en tiempo real para liquidar instrucciones u órdenes de pagos, es decir, transacción a transacción. Mesa de Cambios, es el servicio de compra y venta de divisas ―USD y EUR― por córdobas, mediante el cual una entidad origen emite una instrucción electrónica para realizar la operación de compra y venta, afectándose para ello las cuentas corrientes de dicha entidad en el BCN.

Y por último los Sistema de Interconexión de Pagos (SIP), es una plataforma de interconexión de los sistemas de pagos nacionales de alto valor de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana, para liquidar los pagos transfronterizos que se realicen entre las entidades autorizadas de los países miembros.

(2) Sistemas orientados a transacciones de bajo valor: Estos sistemas para los clientes incluyen: Red POS, ATM y Tarjetas Bancarias, Sistemas de pagos móviles y la Cámara de Compensación Automatizada (ACH).

Uso y limitaciones

Si bien Nicaragua cuenta con elementos de un sistema de pagos moderno y seguro, el país muestra ciertas áreas donde es necesario avanzar. Comparativamente a otros sistemas, debemos ponernos al día con innovaciones que se están impulsando en otros países, así como en los marcos legales y aspectos de vigilancia.

En 10 años hubo crecimiento en el volumen de operaciones y la cobertura de los sistemas de pagos nacionales. Por su parte, el volumen de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) creció a una tasa promedio anual de 36.8%, alcanzando un valor de operaciones cercano a los 14 mil millones de dólares.

Sin embargo, según encuesta del Global Findex del 2014, en Nicaragua solamente el 19% de la población adulta tiene una cuenta bancaria (51.4% en América Latina, más de 90% en los países desarrollados).

Pero el bajo uso de los sistemas no sólo se da de parte de personas naturales, otros agentes relevantes como el gobierno, también pudiera utilizar más activamente el sistema.

Es necesario encontrar soluciones operativas en el sistema. Una de ellas es el aumento de la interoperabilidad de los sistemas de pagos, principalmente de privados. Por ejemplo, los principales bancos de Nicaragua tienen servicios de pagos móviles que no están integrados entre sí; todavía no hay un uso compartido de cajeros automáticos o POS; y existen agentes bancarios exclusivos para cada banco, entre otros elementos.

Finalmente, se debe de reconocer que en aspectos de vigilancia, y en aspectos de normativas, hay espacio por mejorar para asegurar un mayor funcionamiento del sistema.

PC Negocios: Conoce a tu enemigo

Opinión: Posiblemente, el principio más crítico que uno aprende en ciberseguridad es saber dónde están ubicados nuestros activos estratégicos.

Cotidianamente las noticias están llenas de historias que dicen “eso no debió haber pasado”. Un titular reciente que llamó mi atención fue: “Dispositivos explosivos improvisados estallan en el barrio de Chelsea en Nueva York”, un ejemplo de lo que quiero explicar.

Nadie pudo realmente anticipar el ataque, pero a través de cámaras colocadas en el área, las fuerzas del orden pudieron identificar a un sospechoso y seguir sus huellas en cuestión de horas.

En el mundo real, nadie puede conocer cada una de las amenazas potenciales a futuro o cuando éstas atacarán. Se pueden hacer adivinanzas rimbombantes con los datos e inteligencia correcta pero no puedes predecir nada con seguridad.

Desafortunadamente, ningún experto en ciberseguridad en el mundo tiene la habilidad de predecir ataques con absoluta certeza. No existe una caja mágica que puedas instalar en tu infraestructura de red que te alertará sobre amenazas antes de que ocurran, pero es ahí donde el concepto de conocer a tu enemigo entra en juego.

Conocer a tu enemigo no se trata de predecir el futuro, se trata de entender tus debilidades, identificar los puntos ciegos y desarrollar estrategias de mitigación, para reaccionar a posibles amenazas de tu enemigo. Recordemos una cita de Donald Rumsfeld durante una conferencia de prensa en 2002: “Los reportes que dicen que algo no ha pasado, siempre son interesante para mí, porque hasta donde sabemos, hay conocidos que son conocidos, hay cosas que sabemos. Pero también hay desconocidos conocidos, lo que nos hace pensar que hay cosas de las cuales no sabemos nada”.

La misma verdad yace en los ataques cibernéticos actuales, que vienen en muchas formas diferentes. Mientras muchos ataques provienen de agentes externos, no desestime que sus empleados, clientes y proveedores pueden ser sospechosos también. Algunos ataques están dirigidos a la infraestructura de red, otros, a la nube o inclusive en sus endpoints y dispositivos móviles. Hay casos donde los routers han sido usados contra sus propias organizaciones.

El hecho es que las naciones conducen operaciones de espionaje, compañías rivales hurtan propiedad intelectual unas de otras, cibercriminales roban millones de dólares y operativos políticos, filtran información sensible de los oponentes. Después de trabajar en ciberseguridad por casi 2 décadas, casi nada me sorprende. Todos estos tipos de amenazas deben de estar en la lista de enemigos. La gente, sus dispositivos, su infraestructura, pueden ser recursos que los exponen si son explotados intencional e inadvertidamente.

Posiblemente, el principio más crítico que uno aprende en ciberseguridad es saber dónde están ubicados nuestros activos estratégicos. El primer paso para construir una estrategia de ciberseguridad sólida es tener visibilidad sobre cada aspecto de los datos críticos, incluyendo información vital que se mueve continuamente a lo largo y ancho de la red, endpoints e infraestructuras Cloud.

Sabías que….

14 de octubre

–1888: Se filma la primera película de la historia. Dura 1.6 segundos (foto).

–1985: B. Stroustrup publica “The C++ Programming Language”.

–1989: T. Henter presenta JAWS, Screen Reader para impedidos visuales.

–2005: EBay compra Skype por 2.6 mil millones de USD. En 2011 lo venderá a Microsoft por 8.5 mil millones.

15 de octubre

–1990: Apple lanza Macintosh “Classic”.

–2007: AOL lanza la última versión del Netscape Navigator.

–1582: Adoptado el Calendario Gregoriano. El 4 de octubre se convierte en 15. Los días del 5 a 14 de octubre nunca ocurrieron.

–1985: IBM anuncia su red Token Ring.

–1987: Detectado el Virus Jerusalem, el primero en infectar archivos.

–2005: El servicio de intercambio de archivos Kazaa P2P supera los 54 petabytes (54 millones de gigabytes).

16 de octubre

–Se celebra el “Día de Ada Lovelace”, con énfasis en logros obtenidos por las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

–1923: Se funda Walt Disney Company.

–1956: IBM presenta el Fortran, primer lenguaje de programación de alto nivel.

–1973: Seiko presenta Quartz LC V.F.A. 06LC, el primero con LCD de 6 dígitos.

–2003: Lanzamiento de la primera versión del Proyecto Fedora llamada “Yarrow”.