FUNIDES actuó responsablemente, dice exministro de Hacienda

“Bayardo debería hacer lo mismo”

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

“Sería irresponsable minimizar, independientemente del nivel, los potenciales impactos (de la Nica Act), es válido y necesario que se le ponga atención al tema, porque sí está generando ruido en el sector privado, en la inversión, y creo que este es el mensaje fundamental, que hay que tomar en consideración”.

Fueron declaraciones del economista Mario Arana, exministro de Hacienda del gobierno de Enrique Bolaños y ex-director de FUNIDES, al comentar las reacciones del oficialismo sobre la exposición del Director Ejecutivo de la fundación, Sebastián Chamorro, en torno a los escenarios en que podría impactar la ley estadounidense Nica Act.

El asesor económico del presidente, el Comandante Bayardo Arce, reaccionó contra el informe de Funides, calificando de irresponsable la proyección de que habría una reducción del 10% de la inversión, que significaría cero crecimiento económico, en caso de que se aprobara la ley Nica Act, que Chamorro mencionó en uno de los posibles escenarios presentado en el informe.

Lo que hizo Funides fue presentar escenarios, de ver potenciales consecuencias, “es el trabajo que le toca hacer a él (Bayardo Arce), dar una perspectiva desde el gobierno”, señaló Arana, quien reiteró que dentro del sector privado “hay preocupación y realmente amerita que se le ponga atención”.

Obviamente (al gobierno) le toca minimizar, proyectar, dar ambiente de tranquilidad, una imagen de normalidad, “pero ojalá que no impacte, pero sí está generando preocupación y debe de tomarse eso en consideración a la hora de tomar decisiones a nivel gubernamental”, señaló el economista.

9% de crecimiento presupuestario es razonable

El economista Arana consideró como razonable un crecimiento del 9% del Presupuesto General de la República, anunciado por Bayardo Arce y que la próxima semana estará presentando ante el legislativo el ministerio de Hacienda. Pero todo bajo la condición de que “si hay crecimiento económico, hay aumento también en los ingresos y eso permite hacer proyecciones de crecimiento del Presupuesto”, indicó.

Las reducciones presupuestarias en los diversos ministerios, tiene que ver con el nivel de ejecución de los proyectos anuales de cada Ministerio o entidad. Recordemos que está el gasto corriente y el gasto de capital, pero no he visto y no conozco la propuesta de presupuesto, “si hay aumento en unos ministerios y reducción en otros, normalmente tiene que ver con realidades de ejecución de cada organización”, explicó.

Aunque se ha visto de forma positiva una recuperación de los precios internacionales del azúcar y el café, pero en general, la desaceleración del comercio internacional han afectado los valores de los productos de exportación. Actualmente se está un 8% por debajo a lo exportado en el mismo período del año pasado, expresó.

“Hemos venido conversando internamente con el gobierno la importancia y necesidad de añadir valor agregado a nuestros productos y crear condiciones para que mejore la competitividad y podamos invertir en una transformación productiva”, dijo Arana. Existen 30 mil manzanas para palma africana, entre 10 mil y 20 mil manzanas de cacao y hay como 2.300 manzanas de café robustas y pensar cómo impulsar mejor estos productos.

Hay que enfocarse en tres áreas: reducir el costo de energía, un puerto en el Caribe y continuar facilitando el comercio, “en esto hay avance y receptividad, y eso tenemos que hacer”, cambiar la estrategia y dar mayor valor agregado a los productos e inclusive industrializarnos, que todavía es más ambicioso, señaló.